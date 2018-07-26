台北》北市綠營欲換母雞？ 網譏：太子不親征 推人送頭

2018年07月26日 10:23 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

民進黨台北市長參選人姚文智自從被提名後民調持續墊底，現今網路開始有風聲傳出為了拯救台北市的選情，前行政院長游錫堃有可能取代姚文智，再度披掛上陣，避免崩盤局勢。對此，網友譏諷，太子自己不出來親征，還想推人出來送頭？而記者致電民進黨台北市黨部主委陳金德詢問此事，陳主委表示，都是謠言。

據批踢踢網路一篇名為《聽說土雞要被棄養改引進水牛了》的PO文表示，「土雞哥的雞場最近產量下跌，老雞母小圈圈開出了最後通牒，逼說如果下個月產量沒破15%，就要棄養土雞，改養水牛了！老水牛沒什麼意願，上次就推給別人了，本來打算養養老，最多再幾年後出來陪做公德；但現在看這農舍出了這雞瘟這麼糟糕，所以正在被半推半就地被勸說著」。

網友留言譏諷，「最好是會出來啦，想晚節不保喔」、「去新北才比較有可能+1，在台北換誰都沒用」、「太子自己不出來親征，還想推人出來送頭」、「不要糟蹋水牛」、「推水牛也沒用，你推去新北還比較有搞頭，光頭這次幾乎穩死，水牛去新北還能救救D黨在新北的選情」。

還有網友表示，「請新潮流自做自受，派水牛只是糟蹋」、「要死新潮流拜託自己死，不要整天想害人」、「態勢真的這樣演變，誰會是最大受益者？六都裡，兩個西瓜區新潮流都卡位卡好了 ，其他派系的主帥都拱出去犧牲掉，自身西瓜區穩拿，主帥坐在安全的大後方，年底敗選後，新潮流無傷，順便壓下了其他派系。再逼宮拿個黨主席，之後的民進黨改叫新潮流黨也可以了，這消息又會是誰放出來的」？

對於游錫堃參選台北市的傳聞，記者致電民進黨台北市黨部主委陳金德詢問，陳金德對此回應，「都是謠言，有心人士製造的謠言」。游錫堃辦公室表示，「全力支持黨提名的候選人」。

而民進黨立委也是姚文智競總發言人吳思瑤表明，「民進黨已經正式提名姚文智，姚文智就是民進黨台北市長候選人，至於網路傳聞，毫無所聞，也不會是事實」。對於新潮流是否有插手一事上，吳思瑤直呼離譜，「絕非事實，嚴正駁斥」。

(中時電子報)