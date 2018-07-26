台南歸仁釋迦節暖身 特色公仔搶先亮相

2018年07月26日 10:31 中時 曹婷婷

歸仁區一年一度盛事「2018歸仁釋迦節」，即將於8月19日在歸仁文化中心廣場熱鬧登場，2隻造型可愛的釋迦公仔首度亮相，為釋迦節預先暖身，相關行銷宣傳亦同步上線，為活動拉開序幕。

歸仁釋迦為全台灣西部最大產區，種植面積約達70公頃，品種多屬「大目仔」，每一粒釋迦都圓滿碩大，歸仁區公所陳必成區長表示，釋迦節主要目的在於打造「歸仁釋迦」品牌，希望透過品牌效益促進銷售。

今年由「歸仁釋迦正著時」網路廣告打頭陣，藉由30秒廣告揭開今年釋迦節活動序幕，也打響「歸仁釋迦」品牌形象。

陳必成表示，歸仁不只生產釋迦，也盛產鳳梨、綠竹筍、火龍果等農特產，今年特別邀請在地總鋪師將之入菜推出「黃綠紅風味餐」，希望能帶動農產品的銷售。

今年度釋迦節活動相當熱鬧，安排有釋迦及黃綠紅風味餐券販售、大胃王比賽、美食擺攤及1元釋迦公益競標，除了現場販售釋迦，也增加了網路行銷通路，民眾可以直接上公所官網點選活動網頁，選取「產地直送-釋迦訂購」，即可跟農民聯絡及購買，方便外縣市民眾訂購。

民眾於活動當天購買60元「黃綠紅風味餐券」(限量800份)，還贈送一張50元釋迦抵用券，除了能品嘗歸仁農特產鳳梨、綠竹筍與火龍果所做的道地風味餐，還能使用抵用券購買當季著時美味釋迦。

(中時 )