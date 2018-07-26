台南歸仁釋迦節暖身 特色公仔搶先亮相

歸仁釋迦公仔首度亮相，為即將到來的歸仁釋迦節暖身。（曹婷婷攝）

友善列印
中時

歸仁區一年一度盛事「2018歸仁釋迦節」，即將於8月19日在歸仁文化中心廣場熱鬧登場，2隻造型可愛的釋迦公仔首度亮相，為釋迦節預先暖身，相關行銷宣傳亦同步上線，為活動拉開序幕。

歸仁釋迦為全台灣西部最大產區，種植面積約達70公頃，品種多屬「大目仔」，每一粒釋迦都圓滿碩大，歸仁區公所陳必成區長表示，釋迦節主要目的在於打造「歸仁釋迦」品牌，希望透過品牌效益促進銷售。

今年由「歸仁釋迦正著時」網路廣告打頭陣，藉由30秒廣告揭開今年釋迦節活動序幕，也打響「歸仁釋迦」品牌形象。

陳必成表示，歸仁不只生產釋迦，也盛產鳳梨、綠竹筍、火龍果等農特產，今年特別邀請在地總鋪師將之入菜推出「黃綠紅風味餐」，希望能帶動農產品的銷售。

今年度釋迦節活動相當熱鬧，安排有釋迦及黃綠紅風味餐券販售、大胃王比賽、美食擺攤及1元釋迦公益競標，除了現場販售釋迦，也增加了網路行銷通路，民眾可以直接上公所官網點選活動網頁，選取「產地直送-釋迦訂購」，即可跟農民聯絡及購買，方便外縣市民眾訂購。

民眾於活動當天購買60元「黃綠紅風味餐券」(限量800份)，還贈送一張50元釋迦抵用券，除了能品嘗歸仁農特產鳳梨、綠竹筍與火龍果所做的道地風味餐，還能使用抵用券購買當季著時美味釋迦。

(中時 )

「大暑」熱呼呼！這招療癒開胃健… 交部擬推秋節國道日間部分免費 …

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。