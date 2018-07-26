台南市父親節感恩活動 表揚60位Super一級爸

台南市父親節感恩活動，今年有60位父親受表揚。圖為去年父親節感恩活動現場照片。（台南市社會局提供）

友善列印
中時

父親節將至，台南南市政府為表揚堅毅、無私奉獻的爸爸，8月5日下午將在民治市政中心南瀛堂舉辦「Super一級爸、幸福一路發」107年度父親節感恩表揚活動，由代理市長李孟諺頒獎給勇者、自強、大樹、晶鑽等4大類爸爸，合計60位父親代表。

市府社會局指出，這60位父親分別由各區公所及單位團體選拔推薦，表揚類別共分4大類。其中，由身障團體推薦，照顧家中身心障礙子女，不辭辛勞，終年無怨無悔付出的勇者爸爸有5人；父代母職、刻苦持家、自強不息的自強爸爸有7人；替代父母養育孫子女、姪、甥及寄養家庭的大樹爸爸有10人；熱心公益、善盡家庭責任、兒女教養深獲好評的晶鑽爸爸有38人。

表揚名單如下：勇者爸爸：楊昌燁、陳德輝、黃水木、林占昆、劉博隆；自強爸爸：危天祥、林漢峰、許裕招、周民峯、葉家宏、吳信德、黃義國；大樹爸爸：辛海昌、陳清文、黃信田、阮崇義、張全榮、陳安心、蘇正義、張金木、城嘉顯、李茂賢。

至於晶鑽爸爸則有：鄭春雄、廖樑田、吳三成、戴平山、林松益、李三財、嚴永和、謝慶棟、王石龍、胡茂興、陳松山、楊柳金、江平和、邱文賢、吳南雄、曾萬得、余林㺱、葉爾修、陳保崇、陳榮輝、林三財、郭進發、鄭俊平、沈坤照、洪崇仁、楊主文、王清茂、鄭文旭、張文彥、趙伯勳、周博尚、鍾騰、李文福、曾清地、羅丁財、吳壽雄、黃榮耀、施義修。

(中時 )

開車拒捕衝上人行道 警轟2槍擊… 雲縣辦村里幹事社工研習 落實社…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。