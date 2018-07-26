台南市父親節感恩活動 表揚60位Super一級爸

2018年07月26日 10:28 中時 洪榮志

父親節將至，台南南市政府為表揚堅毅、無私奉獻的爸爸，8月5日下午將在民治市政中心南瀛堂舉辦「Super一級爸、幸福一路發」107年度父親節感恩表揚活動，由代理市長李孟諺頒獎給勇者、自強、大樹、晶鑽等4大類爸爸，合計60位父親代表。

市府社會局指出，這60位父親分別由各區公所及單位團體選拔推薦，表揚類別共分4大類。其中，由身障團體推薦，照顧家中身心障礙子女，不辭辛勞，終年無怨無悔付出的勇者爸爸有5人；父代母職、刻苦持家、自強不息的自強爸爸有7人；替代父母養育孫子女、姪、甥及寄養家庭的大樹爸爸有10人；熱心公益、善盡家庭責任、兒女教養深獲好評的晶鑽爸爸有38人。

表揚名單如下：勇者爸爸：楊昌燁、陳德輝、黃水木、林占昆、劉博隆；自強爸爸：危天祥、林漢峰、許裕招、周民峯、葉家宏、吳信德、黃義國；大樹爸爸：辛海昌、陳清文、黃信田、阮崇義、張全榮、陳安心、蘇正義、張金木、城嘉顯、李茂賢。

至於晶鑽爸爸則有：鄭春雄、廖樑田、吳三成、戴平山、林松益、李三財、嚴永和、謝慶棟、王石龍、胡茂興、陳松山、楊柳金、江平和、邱文賢、吳南雄、曾萬得、余林㺱、葉爾修、陳保崇、陳榮輝、林三財、郭進發、鄭俊平、沈坤照、洪崇仁、楊主文、王清茂、鄭文旭、張文彥、趙伯勳、周博尚、鍾騰、李文福、曾清地、羅丁財、吳壽雄、黃榮耀、施義修。

(中時 )