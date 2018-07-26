台北》群眾募資快速達標 柯P盼競選經費控制1億以下

2018年07月26日 10:59 中時 張潼

台北市長柯文哲群眾募資網站昨天上線，首波目標1310萬短短9小時達標，競選團隊也隨即關閉系統。柯今早受訪時說明，有計畫才開始募款，沒新計畫就關掉了；他也說，2014年選舉經費1.4億，這次應該不會了，想看看怎麼降低，1億元以內「應該可以」。

柯文哲陣營推出的群眾募資網站昨天上線，共推出2000、1000、500元不等募資計畫，捐款可以獲得T-shirt、托特包、貼紙和胸章等文宣品，吸引大批網友塞爆網站，還有人形容是在買熱門演唱會門票。

短短9小時募集到1310萬，柯文哲今早受訪被問到是否超出預期？他說，的確一下子因為上網人太多就當機了，但我們態度是這樣，有計畫、有預算才開始募款，沒新計畫就關掉了，所以大概9個鐘頭就關掉了。

會不會有下一波募款，畢竟2014年選舉總經費達1.4億，現在僅募1310萬元？柯仍說，先有計畫才募款，而且現在還不太清楚選舉要怎麼選，連競選辦公室都沒有，但這次應該不會再花1.4億了，要想辦法看看怎麼降低。

至於要控制在多少錢內，他說，不曉得，每次都是全新經驗，現在也不知道要不要設選舉總部，本來想先有辦公室才有總部，結果查一查，台北市co-working space，現在沒人敢租我們（當辦公室）了；但他也說，1億元以內應該可以。

針對不少議員批他拿行政資源來選舉，柯也強調，把市政做好就是最好宣傳嘛，今天這個活動也是把該做的事做好，回歸市政做好就好。

(中時 )