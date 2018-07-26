雲縣辦村里幹事社工研習 落實社區關懷與服務

雲林縣為推動村里幹事社工化舉辦研習，希望學員成為社會服務及社會防護網的一線尖兵。（許素惠攝）

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為讓村里幹事成為社會服務及社會防護網的尖兵，雲林縣府26日上午舉辦村里幹事社工化研習，縣長李進勇勉勵學員除了宣達政府政策外，也能多一分「疼心」，多多留意周遭人事物，尤其對弱小婦幼關懷，預防悲劇慘案發生。

共有350餘人參加研習，課程安排包含社會救助通報、身心障礙權益及通報、老人福利權益及通報、家庭暴力、性侵害防治、兒少保護通報及兒少高風險、另外還有衛生局毒品危害業務宣導，以及主辦民政處災情查報通報及疏散撤離。

縣民政處長程源宏說，課程內容對學員的工作大有助益，因為這些都是第一線的村里幹事需要執行及配合的。

李進勇指出，雲林縣原有388村里，今年度斗六市增加1里、斗南鎮增加2里，全縣計有391村里，並有244位站在第一線服務的村里幹事，直接與民眾接觸及服務，許多的業務執行及宣導，需要這群辛勞的同仁協助才能順利推行。

李進勇期勉各村里幹事發揮主動為民服務的精神，積極直接關懷轄內獨居老人、單親家庭、中低收入戶、高風險家庭及個案轉介、通報等社會福利服務，在平常就了解個案生活狀況，給予適度關懷與問候，藉以發揮社會服務和保護弱勢的積極功能，以實現「老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼」目標。

(中時 )

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