雙城地區民宿推一年 李孟諺視察民宿經營成果

2018年07月26日 10:53 中時 程炳璋

台南市推動雙城觀光計畫讓民宿合法經營已1年多，台南市長李孟諺視察業者經營成果，26日到中西區草祭民宿，對每間民宿用創意行銷台南觀光，表達感謝。

台南市目前申請合法民宿業者有129家，還有不少地下民宿等待政府幫助通過門檻，其中1956年至1971年時，許多房子有建照卻無使用執照，導致現在難申請合法，台南市工務局正協助申請。

李孟諺視察的草祭民宿為一家背包客棧，經營者為台南市民宿協會理事長周榮棠，他將一家關門的二手書店重新裝潢，變成一間「書局背包客棧」，開幕7個月內吸引30個國家旅客入住，還有上市電子公司的大老闆也被來體驗背包客的感覺。

參加活動的立委黃偉哲提到，觀光是台南發展的重要項目，台南的觀光在全台各個都市內展現獨有特色，靠的就是民間的創意，政府應持續讓年輕人發揮文創力量，打造自己的夢想。

李孟諺表示，台南發展雙城觀光地區後，安平、中西區是全台唯一在都市內的合法民宿地區，看見業者用心展現經營特色，不只行銷自己店家，同樣幫助行銷台南的觀光產業，期待這些民間創造力能更蓬勃，讓更多國家旅客來到台南旅遊

台南市推動雙城計畫後，雖有100餘家民宿已合法，仍有3分之2仍是地下民宿，這些業者多數未符合雙城計畫法規標準，或者正等候法令鬆綁，以便合法化。

(中時 )