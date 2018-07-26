又是台中？幼兒園老師狂打小孩5分鐘騙簽和解書才給影片

粉絲頁「靠北惡質幼兒園」列出的台中幼兒園、托嬰中心虐兒事件已超過20餘件，現又傳出一間「疑似」也是台中幼兒園老師，打3歲小孩打到耳朵瘀血大腿留下指印，逼家長簽下和解書放棄公開影片及提告權利，才肯給監視器畫面。(截圖自臉書)

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中時電子報

台中已成「兒虐之都」?粉絲頁「靠北惡質幼兒園」列出的台中幼兒園、托嬰中心虐兒事件已超過20餘件，現又傳出一間「疑似」也是台中幼兒園老師，打3歲小孩打到耳朵瘀血大腿留下指印，逼家長簽下和解書放棄公開影片及提告權利，才肯給監視器畫面。父母事後發現拿到的5分鐘影片中，老師打孩子的手幾乎沒停過，心都碎了。但律師表示，父母還是可以提告，刑事責任部分不會因為簽和解書就喪失告訴權。

臉書粉絲頁「靠北惡質幼兒園」，昨日貼出一篇文章，一個3歲孩子被幼兒園老師打到耳朵瘀血大腿留下指印。家長表示，小孩在一間幼兒園就讀，預定8月要讀小班，從7月開始試讀三個禮拜，在這期間老師從未反應過孩子有什麼狀況，還說小孩很適應學校生活。

但7月18日下午接孩子放學，發現孩子耳朵瘀血，家長問「是不是跌倒撞到的？」， 孩子說「是老師打的，還有腳也有，很痛」，事後媽媽跟爸爸一起去幼兒園要求要看監視器畫面，但第一時間園方並未讓家長看監視器畫面。

第三度去到幼稚園時，媽媽請了阿姨陪同，在阿姨的詢問之下，老師承認「耳朵上的傷也是我造成的，是不小心的」。在家長強烈堅持下，園長才讓看監視器畫面，媽媽表示，畫面裡，根本不是老師所說的「不小心」，每一下都非常的大力！用手指戳頭、打耳朵、捏耳朵、彈嘴巴、甚至是把孩子用力推倒。

家長表示，向園長要求側拍監視器畫面，但園長不願意。說「畫面給我，她就完蛋了」。家長因此直接帶著孩子去醫院驗傷及到警局備案。當天晚上9:00老師去家中拜訪，希望不要把事情鬧大，但仍堅持監視器影片不能給。

家長表示，7/19早上到幼兒園，有一位自稱是幼兒教育協會的秘書、另一位不知名的男士及園內老師在場（園長不在場）。並向當事人表示，如果要拿到監視影片，需簽下和書，為了將影片到手，家長只好簽下和解書以交換長達5分多鐘的監視器影片。

家長表示，事後觀看老師給的檔案，是定格翻拍老師與孩子姐兩個人的畫面。等於是放大了老師的一舉一動！）這一放大，才看清楚老師每一個動作，影片從頭到尾5分多鐘，老師打孩子的手幾乎沒有停過！用手指用力戳孩子的頭、打耳朵、捏耳朵、孩子被打到倒地要站起來還被推倒跌坐在地上。影片的最後，老師把孩子抱到監視器拍不到的角落…沒有人知道，在那個角落，孩子還遇到了什麼樣子的暴力？家長說，她才3歲啊⋯⋯

媽媽說，看到這樣子的影片，心都碎了，身為媽媽的我很恨自己！為什麼這麼心軟放過學校放過老師！為什麼要簽下不合理的和解書，放棄公開影片及提告民事刑事的權力！

底下網友留言群情激憤，但有人留言表示夢到是台中太平區某間幼兒園，也有人提出看法「這份和解書有用的部分只有民事部分，但是並沒有提到妳違約金的部分，所以妳不用怕被罰錢，只是妳可能不能用刑附民來告他們。光社會局就可以根據幼兒教育及照顧法49條，對老師開罰6~30萬不等的罰金，並公佈行為人及機構名稱。傷害告訴也一定能成立，以過去案例老師的刑責50天到半年不等，以一天1000元，所以老師要罰5萬到18萬。」

前台北市勞動局長，曾擔任過法官的業鑫法律事務所律師陳業鑫表示，上述應該是專業人士提出的意見，他的看法相同，家長還是可以提出告訴，尤其刑事部分不會因為簽和解書就喪失告訴權。

(中時電子報)

文章來源：靠北惡質幼兒園

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