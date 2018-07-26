4千瑕疵瓦斯鋼瓶閥流入市面 新北緊急回收逾1600個

2018年07月26日 11:00 中時電子報 吳家詮

瑕疵鋼瓶辨識示意圖（新北消防局提供）

近日台灣保安工業股份有限公司（TPA）進口插銷型的瓦斯鋼瓶開關(型號：V2S-PA)，其製造日期為2017年9月、10月及11月3個批號有漏氣疑慮，為守護市民居家安全，新北市政府近日全面啟動稽查轄內所有瓦斯業者，並召集瓦斯業者主動配合回收，立即更換鋼瓶給民眾安心。

新北消防局說，本次瑕疵鋼瓶閥流入新北市轄內，主要是從宜蘭縣的金龍驗瓶場及北誼興業驗瓶場(苗栗通霄廠)，藉由瓦斯行流入消費者家中，受到影響的瓦斯行包括貴堂、助電、皇光、建城、雙溪、信友、全方位、金山、協輝、宏明、宏信、三陽、永豐等13家瓦斯行，主要分布在汐止、瑞芳、金山、萬里、雙溪、鶯歌、新莊、蘆洲等8個行政區。流入數量約計4287顆，截至107年7月25日止，回收數量計1664顆，回收率約4成。

新北市政府為加快回收腳步，於107年7月15日召集瓦斯公會、檢驗場、分裝場及瓦斯行等業者積極協助消費者進行安檢並主動回收，並立即更換鋼瓶予民眾。當日並召開記者會、透過新聞稿及網路等管道教導瓦斯行及民眾辨識並配合回收，並全面清查瓦斯業者，針對人潮眾多的夜市及傳統市場稽查及宣導。

新北市消防局與稽查人員至各夜市，宣導協助業者查驗瓦斯桶是否使用瑕疵鋼瓶閥。（吳家詮/翻攝）

維護居家安全，新北消防局人員走入家庭，協助市民查驗瓦斯鋼瓶閥安全。（吳家詮/翻攝）

同時偕同經濟部標準檢驗局、新北市政府消保官至上述主要分布區進行調查及宣導。新北市政府呼籲業者應積極配合，並於8月15日前完成本次回收事宜。倘發現有不願配合或隱瞞者，將依法予以嚴懲，分裝場、驗瓶場如有違法灌裝、使用瑕疵鋼瓶閥者，除依消防法令處2～10萬元罰鍰，驗瓶場部分並將建請內政部減發其驗瓶量或撤銷其驗瓶資格；瓦斯行如不願配合消費者更換鋼瓶者，亦請民眾踴躍檢舉，將依消費者保護法處6～150萬元罰鍰。

消防局強調，除透過政府持續追查外，新北市政府也籲請市民自主檢查，如鋼瓶閥外型具有2根插梢，閥體上同時標有TPA(保安公司英文縮寫)、V2S-PA(型號)及2017-09或2017-10或2017-11(製造日期)之字樣(詳見下圖)時，即屬本次回收的標的物，應立即停止使用，並通知瓦斯行回收或請鄰近消防隊協助。

(中時電子報)