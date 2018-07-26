嘉義市反賄選聯盟成立 大綠小綠選將齊聚

嘉義市反賄選聯盟成立，泛綠選將聚集。（廖素慧攝）

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嘉義市反賄選聯盟成立執行祕書陳志昌（左）、發起人黃朝雲展示查賄檢舉專用封套。（廖素慧攝）

2018嘉義市反賄選聯盟26日成立，由前嘉義大學校長李明仁、嘉義市警友會理事長黃朝雲等人一同發起，嘉義市調查站主任宋樂怡、地檢署主任檢察官郭志明、警察局長林水順等檢警調齊聚，共同發表反賄、查賄的信心及決心，泛綠選將聚集。

郭志明表示，政府的人力有限，但民意是無窮，透過大家一起反賄選，達到杜絕賄選的目標，維護嘉義選風，地檢署已全面啟動查賄機制，檢警調合縱連橫，撒下天羅地網查賄，請大家踴躍提供情資。

嘉義市調查站主任宋樂怡表示，查察賄選是調查局的法定職責，一貫的工作重點，行政中立不分黨派，絕對杜絕賄選。

嘉義市警察局長林水順表示，年底選舉是警察的重點工作，若發現有候選人買票行為，則務必撥打反賄選專線，或打110、派出所報案，警方一定保密檢舉人身分，檢舉獎金500萬至50萬不等。

嘉義市副市長兼任選委會主委張惠博表示，檢警調用行動反賄選，最終目標是要抓賄選，讓選舉是一場公平競賽，考試不能作弊，賄選就是作弊的一種，以前選舉有二種方式可以選上，即作票、買票，但台灣的民主不斷進步，反賄、查賄就是促進民主的進步，反賄是起步，抓賄選是終極目標，需要大家一起來。

(中時 )

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