來台行竊4百件外套 越南6人竊團遭起訴

2018年07月26日 11:09 中時 陳淑芬

越南籍阿德等3男3女組跨國竊盜集團，以觀光名義在106年1月12日入境來台，鎖定北、中兩地百貨大型知名品牌專櫃服飾店下手，13日下午起先後在台中市的新光百貨及勤美誠品的「UNIQLO優衣庫」服飾店，分工合作在短短的4小時在兩處共偷走近4百件外套，總價近百萬元，警方循線逮捕3女1男。台中地檢署26日依加重竊盜罪將4人起訴。

起訴書指出，越南籍的23歲王姓、32歲迪姓及44歲黎姓等3名女子，與42歲裴姓及年籍不詳的「阿德」、「阿麟」等3名男子組成跨國竊盜集團，由「阿德」負責規劃行程，以觀光名義於106年1月12日入境來台，鎖定台北及台中市兩地百貨公司兩地知名品牌服飾店下手，這些服飾品牌櫃位佔地廣、展櫃品項多，頗受年輕人喜愛。

「阿德」等竊盜集團，分工行竊手法細膩，由女成員先進入店內搜尋價位高服飾下手，3名男成員則準備空的特殊材質提袋輪番進入店內，為女組員掩護、把風，趁店員不注意將偷來的服飾置於提袋內，躲避感應器往返攜出店外，接應將服飾藏放在店外的大型行李箱。

「阿德」等人在1月13日下午2時24分進入台中市新光三越百貨11樓的「UNIQLO中港店」，6人分工合作至4時43分共偷走279件外套，共價值新台幣66萬2500元；晚間6時50分轉進勤美誠品的「UNIQLO台中勤美店」，至晚間8時10分離開共偷走113件外套，價值28萬2500元。

「阿德」等人得手後再轉往台北市行竊，先後在台北火車站N牌服飾店及西門町H牌服飾店行竊，共偷走600多件衣物。案經店家等報警，警方循線逮捕王姓等3名女子及裴姓男子，台北地檢署於107年2月間已將4名竊盜集團成員在台北犯行，依加重竊盜罪嫌起訴。台中犯行部分，台中地檢署偵結，以3名女成員坦承不諱，並有監視器畫面佐證，依加重竊盜罪嫌將4人起訴。

(中時 )