搞正名運動 李天鐸痛批紀政毀年輕運動員前途

東京奧運台灣正名公投發起人紀政。（本報系資料照片）

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中時電子報
／綜合報導

東亞奧林匹克委員會認為台灣推動2020東奧正名公投，違反國際奧會規定，日前召開臨時理事會表決通過停辦2019年台中東亞青年運動會。外傳是中華奧會前國際組長姚元潮向國際奧會告狀所致，東京奧運台灣正名公投發起人紀政昨直言非常生氣。對此，前國安局官員李天鐸怒轟紀政「把所有年輕運動選手的前途當成自己的籌碼來玩」。

對於中華奧會前國際組長姚元潮向國際奧會告狀，東京奧運台灣正名公投發起人紀政昨直呼「我是非常地生氣」。這件事情引發許多網友議論，網友留言力挺姚元潮，並表示「正名什麼？別到最後連奧運都無法參加」、「你們根本不愛台灣，只愛你們自己...強烈鄙視你們」。

對此，李天鐸在臉書撰寫「蔡英文講幹話 紀政説個屁」一文。李指出，紀政明明是想藉國際運動賽事找機會，不料被人發現，當賊的立刻喊捉賊，還一天到晚喊走向世界。李也提及，蔡英文在國内用國家機器霸淩弱勢，用錢綁外交，只換來斷交，只剩下一個美國，喊破喉嚨。但全球44家航空公司昨全面下架「台灣」，李諷「美國、國務院、眾議員、參議員喊爽的？」

李天鐸認為，林佳龍花6.2億準備「東亞青運」，紀政卻去搞「正名」，他說紀政自己沒了舞台，卻把所有年輕運動選手的前途、機會，當成自己的籌碼來玩！「這是什麼樣的心態啊？」李天鐸直言，一個幹話總統，屁話老嫗，唱著扮醜的布袋戲，騙所有的老百姓。

(中時電子報)

文章來源：李天鐸軍事論壇臉書

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