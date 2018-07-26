台北》姚文智惹怒貓奴 網酸：一隻貓搞垮台灣價值

2018年07月26日 11:07 中時電子報 黃眉青 /綜合報導 /綜合報導

民進黨台北市長參選人姚文智25日帶愛貓Togi亮相，沒想到他談及過去養貓經驗，反而引起眾多「貓奴」圍剿。姚文智公開場合曬貓引起爭議，PTT鄉民發文問「一隻貓可以搞垮台灣價值？」，並戲謔表示：台灣價值怎麼會這麼輕易就讓一隻貓給整了？

姚文智談及共養過3隻貓，第1隻因誤食毒死，第2隻因老婆懷孕送養，現在這隻則是領養來的流浪貓，此話一出，不僅養了12隻貓的和沛科技創辦人「翟神」翟本橋怒了，發文批「所有的人都像你的貓一樣，作完秀就可以丟了。」同樣身為貓奴的律師呂秋遠也諷姚文智「一日貓奴是沒用的」

呂秋遠在臉書發文，表示沒人願意家貓因為食物中毒死亡，但「為什麼因為老婆懷孕就要送給朋友？」，也質疑姚文智在公開場合亮貓，Togi看起來很緊張「不要急著帶出來亮相啊！」，呂秋遠認為愛貓是好事，不過前提是在具體政策上提出說明比較好。

PTT網友也針對姚文智曬貓，發文揶揄一番。網友調侃「台灣價值，怎麼會這麼輕易就讓一隻貓給整了」，也懷疑姚文智是否被自己人整了，搞到下不了台。其他網友則紛紛回應「台灣價值不是姚文智沒有但想沾光的嗎？」、「台灣價值比不上一隻貓」、「貓才是地球的統治者」、「菜想想的計畫通」。

(中時電子報)