淪富二代小三全是幌子 華裔小姐爆早秘嫁法酒莊富豪

2018年07月26日 11:10 中時電子報 吳品瑤

國際華裔小姐冠軍出身、後轉戰戲劇圈表現亮眼的女星廖碧兒，出道後桃花不斷，最為人所熟知的莫過於曾先後跟劉愷威及陳豪交往，39歲的她今年三月爆出跟富二代盧啟賢過從甚密，沒想到廖碧兒大方認戀後，男方竟被爆出有個交往7年的泰籍女友，讓她瞬間淪為小三，但她之後並未對此事回應之，反倒瀟灑轉身回到家鄉加拿大念書，如今又被爆其實她早名花有主，早在多年前已秘嫁法國酒莊富豪Jean-Charles Cazes。

爽快認戀卻淪為小三惹得一身腥的廖碧兒，感情世界又有新聞，據香港《壹週刊》報導，廖碧兒被在波爾多開餐館的讀者Angela爆料，透露她不可能跟盧姓富二代交往，因為她早就已跟法國酒莊富豪Jean-Charles Cazes結婚，Angela透露，廖碧兒10年前就常飛到當地秘密約會，事實上2014年3月，她曾被港媒爆出以女主人身分，出席法國著名酒莊Chateau Lynch-Bages舉行的紅酒晚宴，男主人正是Jean-Charles Cazes，當晚還直誇廖碧兒聰慧，晚宴結束時他送女方離開，在門口依依不捨又親又抱，幾天後廖碧兒則被拍到搭機赴法國，疑似前去約會，然廖碧兒當時說跟對方只是朋友，親吻也只是禮貌性的Kiss Goodbye，但沒把話說死，表示重心雖在工作上，然「將來的事沒人知」。

爆料者Angela還說，廖碧兒早在4年前已跟Jean-Charles Cazes秘婚，婚後老公大方送給她千萬酒莊，也考量不要影響廖碧兒的演藝工作，所以同意低調處理婚事，Angela也說，當地很多華人都看見過廖碧兒跟Jean-Charles Cazes一起逛街、吃飯，感情甜蜜蜜，至於廖碧兒認戀跟富二代，Angela推測是夫妻倆聚少離多，Cazes帥氣又多金，其實身旁很多女人圍繞，廖碧兒應是吃醋，所以故意沾上富二代來刺激老公，而Cazes為了挽救婚姻，如今已飛到加拿大陪老婆大人念書。

(中時電子報)