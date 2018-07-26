檢察官衝幼兒園為女討公道 綠委批目無法紀

2018年07月26日 11:26 中時 鄭舲

花蓮地檢署檢察官林俊立因不滿女兒在幼兒園被欺負，兩度指揮便衣刑警到幼兒園「辦案」。民進黨立委李麗芬、周春米今天舉行記者會，嚴正譴責林俊立行為，要求法務部應嚴懲。周春米也指出，她將推動修法，淘汰不適任檢察官，下會期就會提出修法。

李麗芬表示，她在本月接到一封附有照片的檢舉信，控訴林俊立6月21日利用職權帶警察衝進幼兒園，不僅要教保人員退開，獨留幼兒質問「到底是誰欺負我的女兒」，有小孩甚至嚇到便溺。6月28日林俊立帶著兩名員警再度前往幼兒園，大吼大叫要求調閱監視器。李麗芬表示，孩子和教保人員都因此受到驚嚇，教育部、衛福部應了解並協助是否需要心理諮商。

曾任法官的周春米說，檢察官這樣對待不到三歲的幼兒，超乎一般想像，已是知法犯法，簡直目無法紀。她指出，這名檢察官涉及廣義行為不檢與刑事不法，除了送個案評鑑外，看是否送監察院懲戒，再回到職務法庭。周春米也說，她將推動修法，將職務法庭的外部委員提高，並強化職務法庭監督功能，目前法條正在研擬，下會期就會提出。

出席記者會的法務部主任檢察官王盛輝說，本案違法事實明確，發生當下花蓮地檢署檢察長就已掌握情況，也指示該署主任檢察官立案偵辦。王說，就刑事案件部分，承辦主任檢察官密集偵訊後，認為犯罪事證明確，用「無故侵入建築物」以及「強制罪」、「恐嚇維安罪」提起公訴。行政責任部分，根據檢查官評鑑辦法第5條規定，有濫用權力、侵犯人權，或品德操守不良，將召開檢察官評議審定會，評定是否移送檢察官評鑑。

至於陪同林俊立前往幼兒園的兩名員警，王盛輝說，由於兩人犯後態度良好、現場也沒有過激言論，因此花檢給予緩起訴處分。內政部警政署刑事警察局則表示，兩位員警是被動接受檢察官指揮前往現場，處理不當部分行政上確實有疏失，因此給予記過處分。

教育部國民及學前教育署副組長蕭奕志表示，對於受驚嚇的幼兒園師生，校方對於幼生有提供情緒安撫與輔導，後續若有需要，也會會同輔導人員提供專業心理諮商服務。

(中時 )