歸仁雙屍案 死囚謝志宏提第9次非常上訴

台灣冤獄平反協會為謝志宏案，到最高檢察署聲請第9次非常上訴。（張孝義攝）

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台灣冤獄平反協會理事長、謝志宏義務律師葉建廷呼籲檢察體系應該啟動調查謝志宏冤案，發動救濟。（張孝義攝）
死刑定讞獲平反無罪的鄭性澤也到場聲援。（張孝義攝）
義務律師葉建廷等人共同遞出聲請狀。（張孝義攝）

發生於2000年的台南歸仁雙屍命案，被判死刑確定的被告謝志宏經監察院調查，發現謝遭疲勞訊問、恐遭刑求，台灣冤獄平反協會理事長，也是謝志宏義務律師的葉建廷等人，26日到最高檢察署為謝志宏聲請第9次非常上訴，葉建廷呼籲檢察體系應該啟動調查謝志宏冤案，發動救濟。

歸仁雙屍命案發生於2000年6月23日，謝志宏和郭俊偉被指稱相約喝酒並搭訕18歲的陳姓女子，郭俊偉先是性侵被害女子，再拿蝴蝶刀行兇，至於謝志宏則是被控朝被害女子狂砍48刀致死，行兇過程全被路過的86歲張姓農夫撞見，張男也一併被滅口。

葉建廷表示，謝志宏案有著一切死刑冤案誤判因素的總和，被告的自白為何只有2頁，明明沒有對被害人性侵害，會在筆錄裡承認？再者是對科學證據的解讀錯誤，包括測謊鑑定、法務部法醫研究所對行凶人數判讀前後不一，法院竟採取不一解讀。對被告有利證據，法院好像瞎了聾了，謝的機車把手、踏板上完全採驗不到血跡，如果真的殺了那麼多刀，為何會沒血跡？希望總長能看見冤屈。

曾經被判死刑定讞獲平反成功的鄭性澤也到場聲援，他表示，大家都知道死刑不可回復，司法給他重新審理的機會，終於獲得平反改判無罪，監察院對謝志宏的案件提出彈劾調查報告，對他的案件也提出調查報告，他希望司法能給謝志宏重新審理的機會。

(中時 )

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