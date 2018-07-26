2018年07月26日 11:41 中時電子報 尉遲佩玉 / 綜合報導 / 綜合報導

咖啡這時喝更累！4大壞習慣會「吃出疲勞」。(圖/達志影像)

許多人習慣喝咖啡提神，但常常醒腦不成，反而越喝越累。營養學博士吳映蓉分析，原因就是「時間不對」！在錯的時間喝咖啡、喝茶，恐怕會讓你感覺更加疲憊，尤其邊吃早餐、邊喝咖啡，久了可能對健康造成影響。

《早安健康》報導，吳映蓉指出，除了喝咖啡的時間會影響效果，現代人的四大壞習慣最容易「吃出疲勞」！

1. 在錯的時間喝咖啡、喝茶

很多人習慣邊吃早餐、邊喝咖啡，但時間久了可能會影響到鐵質吸收，正因為鐵質是讓身體有元氣的重要元素，所以早餐時喝咖啡會影響一整天的精神。喝茶也是同樣的道理，茶容易影響銅的吸收，因此建議吃飯時不要邊喝濃茶或咖啡。

2. 沒有好好吃對早餐

沒吃早餐是讓我們一天疲勞最主要的原因。經過一整晚的消耗，身體極需補充能量，但千萬不要隨便吃個麵包加奶茶等就草草解決，這樣反而會讓身體更疲累；最好的早餐應該含有全榖根莖類(全麥麵包、糙米等)、魚肉豆蛋類、蔬果類、奶類還有油脂類。均衡的營養可幫助你一整天都有好精神。

3. 午餐吃太多澱粉

如果午餐只吃碳水化合物(一碗乾麵、麵包等)，很容易讓腦部產生想放鬆的感覺，因此想要吃完午飯照樣也能有效率的處理公事，應注意

吃八分飽就好、蛋白質食物不可少，還要有充分的蔬菜。

4. 水喝不夠

人體內大部分是水，正常的進水、排水，能有效排泄體內產生的廢物，身體才能擺脫疲累，因此喝夠多的水很重要，成人每日約需攝取1500至2000c.c.的水，可幫助身體排毒，而且要小口小口的慢慢喝，讓身體分次替換水分，可達到最好的代謝功能。

(中時電子報)