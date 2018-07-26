基本工資者在北市租屋 不吃不喝兩周還不夠

2018年07月26日 11:42 中時 李宜秦

台灣勞工陣線研究部主任洪敬舒說，以基本工資者可負擔租屋市場而言，在雙北雅房與頂樓加蓋所佔比例很高，然而價格並沒有比較便宜。圖／李宜秦攝

台灣勞工陣線聯盟統計租屋網上67,506筆租屋資料，試算目前租屋市場租金對基本工資者的負擔，研究發現在台北市中，租金與所得比竟高達五成八，若是基本工資家庭者，夫妻兩人每月須工作321.4小時、單身者每人須工作85.7小時（每週法定工時為40小時），且雙北租屋需求大，頂樓加蓋的租屋有七成都在台北，不僅空間小、價格也沒有特別便宜。

若以國際常用標準「所得30％租屋原則」試算，將價格大約6600元設為基本工資者可負擔租屋，在台北市的租屋中數量僅佔4.9％，導致基本工資者一位難求，租不起套房的人，只好退而求其次租雅房、頂樓加蓋等。

根據統計顯示，在北市基本工資可負擔租屋中，高達8成是雅房，然而雖然雅房坪數小，還需與其他租客共用生活空間與設施，但每坪租金卻是最高，台灣勞工陣線研究部洪敬舒主任推測可能是因北市低所得者較多，導致雅房競爭大、價格提高。

在基本工資者可負擔的租屋類型中，頂樓加蓋比例都明顯偏高，尤其雙北佔了七成，然而研究發現頂樓加蓋的價格並無特別便宜，甚至在北市是最貴的租屋類型，且空間最小。另外雅房與頂樓加蓋許多都以木板隔間或輕材料製成，台北市出現木板隔間或輕材料的頂樓加蓋比例高達七成六，是高風險建築材質。

研究發現在基本工資可負擔的租屋市場中，對租屋者的居住限制頗為常見，其中限制性別的比例高於全體租屋市場，以台北市最為明顯，推測是因北市雅房較多，因此考量更多。

另外調查顯示基本工資租屋市場規定不可開伙的比率很高，特別的是台南市與高雄市雖擁有較大租屋空間與較低價租金，不可開伙的比例卻都高達八成，為六都之冠。基本工資所得已少，又需要天天外食，將會是一筆很大開銷。

崔媽媽基金會呂秉怡執行長表示，高房價與炒作房地產可說是嚴重的國安問題，政府應改善現有住宅政策、健全租屋市場、興建社會住宅，另外須嚴格查緝違法建築，以保障租屋者居住安全與品質。

台灣勞工陣線聯盟理事長蔡培元說，因為租金佔薪資比例很高，因此政府也須重視基本工資政策的修訂，建議應訂定《基本工資法》，讓委員會固定開會，訂出每次調整工資時強制與建議的參考項目，例如物價指數、經濟成長率等當作指標，建立穩定機制、制度化作法，而不是每年討價還價。

(中時 )