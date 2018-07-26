「喔熊」相陪遊北海岸！賞美景、打桌球飆汗水

夏遊北海，來和可愛的「喔熊」一起打桌球！（北觀處提供）

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中時電子報
／整理報導

夏遊北海岸、盡情揮灑汗水！賞野柳女王頭、嘗尚青海鮮，也別忘了動一動，來和可愛的「喔熊」一起打桌球！「107年第二屆觀光盃桌球錦標賽」活動，是以球會友，讓參與觀光旅遊事業的各單位，在推動2018海灣旅遊年的機會，也到訪台灣著名的北海岸體驗觀光。

這項結合運動、美食、景點參訪及體驗行程，可以透過桌球友誼參與和觀賞運動的過程中，去了解在地觀光景點與型塑品牌，帶動國人至北海岸觀光旅遊的多一些引導，以促進在地觀光經濟發展。

由交通部觀光局主辦，北海岸及觀音山國家風景區管理處(下稱北觀處)承辦的「107年第二屆觀光盃桌球錦標賽」活動，這是接續去年在澎湖舉行，今(26)日特別在金山的法鼓文理學院揚生館溫馨登場。

本次共有37個觀光機關團體組隊共計約400人參加，除觀光局暨所屬管理處外，更吸引花蓮縣、宜蘭縣、苗栗縣、南投縣、屏東縣政府不遠千里組隊參加，另觀光相關團體包括：台灣觀光協會、中華民國旅行商業同業公會、中華民國觀光資訊產業協會、旅行業品保協會、導遊協會及在地觀光相關產業及團體亦共襄盛舉。

本(107)年7月26日上午開幕活動由觀光局周永暉局長及法鼓文理學院釋惠敏校長進行開球，預定於27日中午進行閉幕典禮，下一屆配合2019小鎮漫遊年由阿里山國家風景區管理處接辦，會後為能藉此機會彼此互相交流、觀摩學習，北觀處特別為參賽選手及眷屬規劃2至3條結合自然景觀與宗教藝文之漫遊北海岸半日及一日參訪行程，讓選手盡情體驗不一樣的北海岸風情。

(中時電子報)

「107年第二屆觀光盃桌球錦標賽」活動，是以球會友！（北觀處提供）

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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