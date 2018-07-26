秋節國道日間免收費 網轟：準備好白天塞到黑夜

2018年07月26日 11:37 中時電子報 戴安瑋

交通部長吳宏謀昨提出連假國道日間部分時段、路段免費的構想。圖為今年春節假期，國道3號龍潭到大溪路段壅塞嚴重，宛如大型停車場。（本報資料照片）

新交長吳宏謀昨接受媒體專訪時透露，正評估在中秋節連假試辦國道白天免費，鼓勵民眾多多利用白天非尖峰時段上國道，以確保行車安全。學者聽聞後批：「他瘋了？白天免費只會更塞！」網友今紛在ptt上留言表示，「準備好中秋連假塞個三天三夜，從白天塞到黑夜了嗎？」、「根本無腦」。

今年7月16日才上任的交通部長吳宏謀昨接受媒體專訪時，做了以上表示。他說，美、日及台灣研究顯示，夜間上國道的肇事率比白天高3至4.5倍，已請高公局評估於中秋節連假國道白天部分時段免收費的可行性。至於具體做法，他表示，如連假前一天、第一天或最後一天白天的部分時段免收費。

高公局表示，民國79年時連續假期國道也曾推出白天和晚上全天免收費。逢甲大學運輸與物流學系副教授李克聰聽聞後直言：「他瘋了？白天免費只會更塞」。

有網友今在ptt上po文說，「部長的意思是晚上開車太危險了，我要鼓勵大家白天開車，所以白天要推通行優惠」、「高公局則是要大家不要怕，民國79年也有實施過啦」。

原po並列出28年來全台汽車車量數變化表示，民國79年全國登記汽車數量290萬5946輛，民國107年1至6月止，全國登記汽車數量799萬3240輛，他詢問網友們「準備好中秋連假塞個三天三夜，從白天塞到黑夜了嗎？」。

網友紛回應「優惠第一天和最後一天根本無腦」、「我當交通部長來推全年國道免收費」、「你以為收費就不會塞嗎？」、「讓要免費的全部白天上去擠吧，我乖乖付費但是希望晚上一路順暢」、「就算晚上不給優惠我也是會開...塞車很悶啊」、「真的找了一堆草包白癡當閣員」。

另有網友在網路上留言說，「既然已經有ETC，怎麼不試辦單數號早上不收費，雙數號下午不收費，深夜全部不收費，隔年號次再顛倒，這樣可以讓白天也分流」、「你的提議真好。但官員的腦子只有1.44MB的容量。唉」、「不是KB嗎?」。

不過也有網友認同此做法，留言說，「夜間免收費，有人罵；全天都收費，有人罵；白天免收費，有人罵，所以怎麼做才不會有人罵？」、「有收費跟沒收費不都是塞嗎？總算是有人為人民著想，確被學著或專家批評，多給人民一點幸福感多好阿」。

(中時電子報)