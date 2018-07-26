不滿遭抹黑與歧視 倫敦唐人街千人罷市抗爭

2018年07月26日 11:39 中時電子報 李靖棠

據新加坡聯合早報報導，英國最大的華埠、倫敦市中心唐人街社區，昨日有包含中餐館、超市、商店等170多個華人店家與千餘名華裔，選擇集體罷市、上街表達抗議心聲。抗議群眾與商家不滿，英國移民局月初到唐人街搜捕無證勞工，不僅沒有搜索票、更在執法人員未在場時，逕自進行搜捕動作，此舉對華人社區而言，是非常粗暴且充滿歧視和抹黑的舉動。

不少抗議民眾表示，要求移民局為粗暴行為道歉，還給華人社區一個公平的對待；此外，包含僑領和當地市議員也呼籲，期望倫敦當局可仿效美國，對於已在英國居留超過十年及以上的「非法移民」給予特赦，讓他們能申請居留權與合法工作權。

上千名華裔民眾和商家表達抗議，認為英國移民局是刻意抹黑他們的形象。（圖/中新社）

最早的英國華人社區從1800年就出現，聚居點是萊姆豪斯（Limehouse），但多半被當地人視為是聚集鴉片煙館和貧民窟之地。直到二次大戰後，愈來愈多香港移民加入，讓華埠移轉至英國倫敦西敏市的蘇活區（Soho）爵祿街一帶，並在1985年正式被定名為倫敦唐人街。

由於歷史因素影響，倫敦唐人街組成多半以廣東族群為主，尤其是來自香港新界地區的居民最多；直到近年來，愈來愈多福建裔的移民加入，才讓中國城組成比例有所變化。

(中時電子報)