沙鹿銀行搶案》地主之子投資負債千萬 淪亡命搶匪

2018年07月26日 11:49 中時 馮惠宜 、 陳淑娥

警方逮捕歐嫌在其藏匿處起出他做案用迷你烏茲衝鋒槍、29發子彈，及贓款21萬多元。（馮惠宜攝）

警方逮捕竊嫌後，隨後將嫌押回台中市警局偵訊。（馮惠宜攝）

臺中沙鹿合作金庫20日發生歹徒持衝鋒槍搶走121萬搶案，臺中市警方經6天調查跟監終於在26日清晨8時許在屏東長治鄉逮捕43歲歐姓嫌犯，警方調查歐男疑投資股票失利，操作地下期指負債千萬才會涉險犯案，犯案後一路往南逃亡，最後躲在屏東長治鄉友人一棟無人居住透天厝中，警方是趁他出門買早餐時將人壓制逮捕。

這起銀行搶案發生在26日上午10點多，一名頭戴安全帽男子持槍進入合作金庫，朝天花板開槍並大喊搶劫，隨後翻入櫃臺內搜刮檯面上所有現金，得逞121萬元騎乘機車揚長而去，犯案過程不到3分鐘。

歐男犯案後騎乘遮蓋車牌的機車逃亡，警方歷經多日不斷調閱監視器，鎖定歐嫌確切藏匿處，26日晚揮軍在透天厝周邊佈署埋伏，27日上午7點55分見歐嫌拉開鐵門徒步走到附近早餐店用餐，即上前壓制將其逮捕，並在屋內起出做案用迷你烏茲衝鋒槍、29發子彈，及贓款21萬多元。

台中市長林佳龍中午在市警局召開破案記者會，並頒20萬元慰問金給有功的警員。（馮惠宜攝）

警方逮捕歐嫌，在其藏匿處起出做案用迷你烏茲衝鋒槍、29發子彈，及贓款21萬多元。（馮惠宜翻攝）

警方清查現金，得手的121萬元，目前剩下21萬餘元，歐嫌供稱，其他贓款已在南下前償還債主，警方隨後也將歐嫌押回臺中偵訊，由市長林佳龍盛大召開破案記者會。

警方調查，歐嫌是臺中梧棲人，其父是梧棲當地地主，他不務正業，過去有有殺人、公共危險等前科，最近疑投資股票失利，操作地下期指負債千萬，因無力償還，才會涉險搶銀行。

警方調閱監視器發現，歐嫌在搶得121萬元現款後，他騎車返回梧棲住處，再開車前往友人住處，拜託友人駕車載他前往臺中火車站，隨即搭乘火車南下高雄，再搭捷運訪友，由友人駕車搭載前往屏東縣長治鄉，落腳當地友人提供透天厝，歐嫌藏匿期間，均窩在透天厝內，肚餓時才騎乘腳踏車到附近用餐，警方在26日確定歐嫌行蹤後，立即佈署埋伏，終於在27日上午7點55分趁他買早餐外出時逮捕，該案也宣布破案。

(中時 )