瑪麗亞凱莉10月來台 演唱會門票下周二開賣

瑪麗亞凱莉睽違4年再次於台灣開唱。（晧星文化提供）

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繼席琳狄翁（Celine Dion），又一天后要造訪台灣。至今售出超過兩億張專輯，史上告示牌百大單曲榜的常勝得主，瑪麗亞凱莉（Mariah Carey）是葛萊美音樂獎史上最暢銷的女歌手，同時也是創作人兼製作人，曾獲得21次美國音樂獎，告示牌「年度歌手」，環球音樂獎「全球暢銷女歌手」，BMI的「偶像獎」等獎項。

她膾炙人口的歌曲包括〈One Sweet Day〉、〈We Belong Together〉、〈Dreamlover〉、〈Emotions〉、〈Always Be My Baby〉等。憑藉她獨特的五個八度音域，出色的歌曲創作及音樂製作天賦，瑪麗亞真正成為現代流行演出的典範。 瑪麗亞的影響已經超越了音樂行業，為整個世界留下了不可磨滅的印記。 她憑藉在奧斯卡最佳女配米拉索維諾（Mira Sorvino）及梅洛拉沃爾特斯（Melora Walters）主演的獨立電影《WiseGirls》中的標誌性表演踏入影壇。 2009年，瑪麗亞因其在Lee Daniels執導的電影《Precious》中精湛的演技而獲得棕櫚泉國際電影節「突破性表演獎」，之後繼續參演Lee Daniels廣受好評的作品《The Butler》（2013）。

這次瑪麗亞凱莉2018亞洲巡迴演唱會預計將會巡演至新加坡、馬來西亞、澳門、大陸、泰國、日本等地，其中日本演唱會門票一開賣後立即秒殺再加場。她2014年台灣的演出充分展現出超凡的現場唱功實力，同時也對台灣樂迷現場反應留下了相當深刻的印象。 這次天后睽違台灣4年，將於10月18日（四）晚上8點在林口體育館開唱。更多關於瑪麗亞凱莉2018台北演唱會的台北演唱會的訊息可以洽詢年代售票系統或是主辦單位mono晧星文化的臉書:monointl

地點：林口體育館

票價：2800/3800/4800/5800/6800

開售日期：2018年7月31日（週二）下午13:00

訂購網站：年代售票http://www.ticket.com.tw

訂購熱線：（02）2341 9898

主辦單位：晧星文化www.facebook.com/monointl/

(中時 )

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