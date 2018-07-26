拯救地球、設計桌遊 智慧鐵人24隊高中生入決賽

智慧鐵人賽參賽隊伍設計桌遊，展現台灣節慶特色(教育部提供)

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旺報

教育部青年發展署主辦的「智慧鐵人創意競賽」，今年共有883隊報名參加，經過初賽、複賽等激烈的競賽過程，24隊高中生26日起進入最後決賽，參賽者將在72小時不間斷的賽程中，挑戰更高難度的闖關及主軸任務。

教育部青年表示，今年「智慧鐵人創意競賽」共有883隊報名參加，經過全國6場次初賽後，共61支隊伍晉級複賽，7月9日至11日在世新大學挑戰24小時不間斷闖關賽及主軸任務，經過激烈的競賽，24隊高中生進入最後決賽。

本次活動參賽小隊在複賽必須接受關卡及主軸任務的雙重挑戰，闖關與主軸任務各占總成績50%。關卡設計是人類「突破聆聽」（BreakthroughListen），截收到遙遠傳來的訊息，得知星際掠奪者即將展開攻擊，要求小鐵人們依照訊號指示，尋找並喚醒法老王以拯救地球。依故事發展總共設計了「元素密碼」、「遠線行動」、「修復時光機」、「王國星際元」、「失落的地圖」、「法老王的守護者」6個關卡。

另外主軸任務是「台灣節慶科技桌遊」，要求小鐵人們結合台灣節慶和科技，設計出育樂和教育性兼具的桌遊，將台灣的民俗文化推廣到世界。參賽者必須將指定的6個城市節慶貫穿整個桌遊設計，並同時結合歷史、人文、地理和科技等元素，拍出20秒宣傳短片和詳細遊戲說明簡報，最後在主軸任務90秒錄影時整體呈現，才算達成任務。

複賽結果已於智慧鐵人創意競賽官方網站公布24隊晉級隊伍，晉級隊伍將參加26日至30日的決賽活動，屆時參賽者將在72小時不間斷的賽程中，挑戰更高難度的闖關及主軸任務。

(旺報 )

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