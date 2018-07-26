2018年07月26日 11:59 中時 王文吉

台中市長林佳龍（中）出席校舍拆建動土典禮，對於東亞青運被停辦，心情仍感到無比沉痛。（王文吉攝）

東亞青運不明不白「被判死刑」 林佳龍今提申復

東亞青運被停辦，台中市長林佳龍26日上午出席潭子國小校舍動土典禮時表示，今天與體育署、中華奧會討論後，將正式送出申復書。他並強調「這是一場被告缺席的審判，不明不白地被宣判死刑，對所有運動員非常殘忍！」

林佳龍沉重提出申復書4個理由，第一，東亞奧會應該推廣東亞地區奧林匹克運動，反而把運動會取消，這與奧運會章宗旨明顯違背。

第二，台中市府在7月24日開會前，沒有收到東亞奧會任何開會資訊，也沒有被告知「我們違反什麼規定」，市府這3年多來，落實合約書，也遵守所有承諾，服膺東亞奧會的會章規定。

第三，東亞奧會臨時會是場「被告缺席的審判」，台中市府沒有機會在現場說明與答辯，會中有些批評與台中市政府完全無關。

第四，7月25日台中市府收到東亞奧會函文，內容沒有說明任何具體理由，這已違反主辦城市合約書第24條規定，「有關爭議應以和諧磋商解決」，作為簽署合約的一方，台中市完全沒有被尊重。

林佳龍表示，基於上述4個理由，今天將與體育署及中華奧會討論，盡一切努力，尋所有管道，來捍衛所有選手的參賽權及奧運的精神，他們不會放棄任何機會，也感謝國人的支持與。

林佳龍強調，申復一但提出，政府相關單位會向所有國家展開溝通，事實上，先前有拜訪多個國家的奧會，像這樣的決定，日本對我們表達支持立場，某些國家則礙於中國壓力，「我相信只要把道理說清楚，期待年輕運動選手的努力不會白費。」

媒體追問電郵函文，林佳龍指出，內容只是就前天所做的決定告知他們，沒有說明任何理由，不但是「被告缺席的審判」，而且到底犯了哪一條規定都沒有說，不明不白地就要宣判，對於所有參賽選手，不只台灣，還包括9個國家地區的運動員，都是非常殘忍的事情。

(中時 )