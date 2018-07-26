《全台最速報》神探學姊 PK 柯P學姊 誰最靚

神探學姊 PK 柯P學姊 誰最靚

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中時電子報
綜合報導

◎神探學姊 PK 柯P學姊 誰最靚

不只台北市長柯文哲團隊有正妹「學姊」，國民黨新北市長參選人侯友宜25日和里長拍宣傳照，甫報到的侯辦幕僚蔡畹鎣，搶眼外型被喻為侯版「學姊」，現場目光不在參選人身上，全被蔡畹鎣吸引，讓她嬌羞低調直說，謝謝！

◎南鐵案風暴 自救會抗爭腳步繼續

台南鐵路地下化目前進入東區、北區協議價購階段，北區傳出曾姓婦人雖非徵收拆遷戶，卻疑因房子可能成為危樓，加上婦人不識字面對政府公文平添緊張，終致演變尋短結果；反南鐵東移全線自救聯合會長陳致曉表示，南鐵抗爭一直持續進行，曾婦之死令人遺憾，沒有刻意消費這件事，也希望曾婦的悲劇到此為止。

◎沙鹿合庫搶案破了！搶匪持衝鋒槍屏東落網

台中沙鹿合作金庫搶匪落網了！清水警方今天早上在屏東長治鄉，趁歹徒買早餐之際上前壓制，逮捕43歲歐姓男子，警方表示，歐男於20日在合庫劫走121萬元後，沿路往南逃亡，最後躲在屏東長治鄉一棟朋友無人居住的透天厝中。

◎舊警局大改造 桃園新住民文化會館啟用

桃園市政府去年起規畫將位於桃園區復興路上的舊桃園縣政府警察局桃園分局，化身為能提供綜合服務的新住民文化會館，經過1年時間改造，26日在桃園市長鄭文燦的主持下啟用。

(中時電子報)

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