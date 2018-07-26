謝祖武參與SMA罕病微電影 《用心飛翔》溫哥華影展奪獎

2018年07月26日 11:56 中時 潘鈺楨

第6屆溫哥華國際華語電影節近日落幕，「紅楓葉獎」最佳導演大獎由首次參獎年僅35歲的台灣導演施祥德以罕病公益微電影《用心飛翔》奪得；施祥德導演也成為首位獲得「紅楓葉獎」最佳導演獎的台灣導演。

參與本次拍攝，並領銜演出男主角的謝祖武得知獲獎消息，透過經紀人表示：「很高興能參與《用心飛翔》的拍攝，在片場與脊髓性肌肉萎縮症（SMA）患者真實互動過程中，對於患者強韌的生命力讓我深受感動。這個獎對SMA病友與家人們來說是一大鼓勵，不僅增加被世界看見的機會，更可以讓更多人了解SMA，一起為SMA病友加油！」擔任女主角的知名演員李維維也表示：「導演是個很溫暖沒架子的人，在拍攝當下總是用很柔軟的方式讓演員在情緒戲中有很好的呈現，整個拍攝過程都很舒服。恭喜導演得獎，也很開心《用心飛翔》能被看見，希望更多人能關心SMA這個罕見疾病，並能正向面對。」

面對此殊榮，施祥德導演說，本屆一共有來自世界各地共568部華語影片角逐各大獎項，能夠入圍感到很激動，因為這個獲獎不僅是對自己與團隊的肯定，更是對SMA的所有病友與家屬們最大的鼓勵。SMA是嬰兒死亡率最高的遺傳性疾病，目前台灣未有治療方式；過去大眾對於這個疾病的認識與瞭解太少，也因此病友們在社會上的處境很難有機會被看見。

施祥德導演說，《用心飛翔》是台灣首部針對SMA拍攝的公益微電影，片中描述一名罹患第二型SMA的五歲小女孩樂樂，因疾病導致四肢肌肉無力，無法自由行動與站立，但卻對跳芭雷舞蹈充滿憧憬，然而父母親雙方對於女兒罹病所抱持的不同態度，讓這個小家庭爆發爭吵與情感衝突。所幸，小女孩樂樂在父親充滿正向樂觀的引領之下，勇敢跨出那無力、艱難卻讓內心無限澎湃的第一步，而母親也願意解開心裡的壓抑，陪著樂樂一同舞出動人舞步。樂樂的身體或許受到侷限，但心，卻是自由飛翔的，正如同所有的SMA病友一樣；片中細膩的情感刻劃，讓評審表示這部片不僅是華人能夠理解，外國人看完後也能體會並深受感動，也因此奪得「紅楓葉獎」最佳導演獎。

施祥德導演是兩個孩子的父親，因此對於嬰兒死亡率最高的遺傳性疾病─脊髓性肌肉萎縮症特別關注，他想對病友說：「堅持下去、不要放棄，就會有希望！」藉由《用心飛翔》這部片，接下來將會有越來越多人一同關注脊髓性肌肉萎縮症。他目前正在籌備為SMA病友拍攝公益紀錄片，預計在今年9月與大家見面。

(中時 )