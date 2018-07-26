對已故親人的思念化為祝福 台東延平幸福糧倉開幕

台東縣延平鄉幸福糧倉開幕。（楊漢聲攝）

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台東縣延平鄉幸福糧倉開幕，「鋼鐵爸」阮橋本與勝花家族共同捐贈部落交通車助陣。幸福糧倉是3個大愛故事促成的美事，其成立除能照顧部落弱勢，也兼顧災害來臨時作為緊急倉儲之用，讓部落不致面臨斷糧危機。

台東幸福公益協會去年成立，提供台東縣弱勢家庭物資協助及房屋修繕等服務，首任理事長唐小萍於協會成立之初，即著手規劃設立糧倉，以利愛心物資存放。而協會得以成立並運作，幕後隱藏3個將對己故親人的思念化為大愛的感人故事。

去年初，善心人士陳明展提供協會無償使用設於延平鄉境內的倉庫，糧倉計畫於焉初步成型。

勝花家族故族長朱秀寅生前有一個願望，就是希望能捐贈車輛給需要的部落當交通車;孩子們為完成母親遺願，在母親去世周年捐贈1輛交通車給長治百合課輔班。因緣際會下，正好延平幸福糧倉成立，需要一輛服務老人和運送物資的交通車，於是決定再捐贈一輛。由於促使糧倉計畫成立的協會監事伊藍•明基努安亦於今年初痛失愛子，因而就以其子之名，命名為「布袞號」。

另外，阮橋本因數年前愛子被計程車撞死，昇華對其子之思念成立聖翔救援協會，因與伊藍•明基努安為好友，感同深受失去至親的痛苦，在得知糧倉計畫後，有意以聖翔救援協會名義捐出兩輛車供載運物資使用;旋因糧倉車輛己足夠，在伊藍•明基努安建議下，轉贈一輛車給巴喜告關懷協會。

(中時 )

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