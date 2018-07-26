大陸解放軍取得S-400飛彈？ 俄媒：5月已交付

2018年07月26日 12:02 中時電子報 李靖棠

據俄羅斯塔斯社（TASS News）報導，大陸解放軍於2014年向俄羅斯訂購S-400飛彈系統（S-400 Triumf），但交付時程卻極盡保密。一名不具名的俄國軍事消息人士透露，「事實上，大陸第一組S-400飛彈系統，早在今年5月時、就透過海運的方式運往中國。」

關於解放軍採購俄規的S-400飛彈系統一事，當年的傳聞滿天飛，一直到隔年（2015）11月，俄羅斯官方才首度表態，確認該筆訂單的真實性。但對於台灣來說，這批飛彈系統未來將編制和裝載於何地，恐怕才是我方需要長期監控之處。

俄國自製的S-400飛彈系統，是由金剛石中央設計局（Almaz Central Design Bureau）研發製造，此系統同時擁有3種不同射程的防空導彈，包括遠程、中程和近程三種。S-400系統的雷達最大探測距離有600公里，交戰期間能同時追蹤300個目標物、對其中72個瞄準鎖定，並對其中36個目標進行攻擊，開機至備戰狀態僅需3分鐘時間。

俄羅斯對S-400系統有極大信心，不僅移防於西部地區威嚇北約與東歐各國；更移駐敘利亞境內，協助政府軍打擊伊斯蘭國（ISIS）和反抗軍。若向大陸交貨一事屬實，未來S-400飛彈系統還將陸續向土耳其、沙烏地阿拉伯與印度交貨，協助四國強化空防能力。

(中時電子報)