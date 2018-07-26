縮短教育資源落差 潭子國小西棟校舍改建動土

台中市長林佳龍（中）主持潭子國小校舍拆建動土典禮。（王文吉攝）

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台中市長林佳龍特別特別感謝立委與地方民代爭取拆建經費。（王文吉攝）
潭子國小西棟校舍耐震能力不足，且有嚴重西曬問題。（王文吉攝）
台中市長林佳龍林佳龍與潭子國小學生合影。（王文吉攝）

台中市潭子國小創校109年，因西棟校舍年久失修，耐震能力不足，台中市政府教育局編列預算拆建新校舍。市長林佳龍26日出席動土典禮，特別感謝立委洪慈庸與地方民代積極協助爭取，獲得中央補助，讓老舊校舍改建工程順利動土，他也承諾，市府將持續投資教育，讓硬體設施、師資員額、教育行政人員等資源再往上提升。

潭子國小西棟校舍改建工程26日動土，林佳龍在教育局長彭富源陪同下主持拆除重建動土典禮，期許工程如期如質完工，給教室與學生更安全優質的學校環境。包括立委洪慈庸、市議員蕭隆澤、張雅旻等人也到場觀禮。

林佳龍表示，潭子鐵路高架化打通火車站兩側，加上台74線連結國道4號豐原潭子段，將預見潭子未來的繁榮發展。林佳龍也說，明年市府教育預算持續增加，共編列500多億元，未來更將突破總預算40%，藉由投資教育，讓師資員額、教育行政人員等軟硬體資源再提升。

潭子國小創校已有109年歷史，西棟校舍經評定耐震能力不足，為符合安全及教學需求，市府爭取教育部補助經費3841萬元，市府自籌960萬元，辦理拆除重建。

教育局指出，改建的西棟校舍坐落方位將調整為南北向，可改善西曬問題，另外，教學大樓將設置英語、自然、美勞教室共8間專科教室，也將新設廁所、無障礙設施及電梯，讓行動不便的小朋友在校園內通行無阻。

(中時 )

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