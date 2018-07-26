廉航機票怎麼買最省荷包？旅遊業者：必知3大絕技

2018年07月26日 12:04 中時電子報 簡怡欣

出國旅遊搭乘廉價航空成為想省荷包民眾的選擇趨勢，根據交通部民用航空局統計，2017年台灣廉航載客率已高達902萬人次，較去年成長25%，顯見廉航「使用者付費」的營運模式，是許多民眾的省錢哲學。

根據旅遊業者易遊網的銷售觀察，多數旅客在訂購廉航時，仍是訂購單一航空公司的來回航班為主，除非是勤於比價的旅客，才會花上不少時間排列組合各家航司航班，搭配出最划算的來回票價。

為協助旅客快速找到最便宜票價，業者推出全新廉航搜尋系統，來回行程提供混搭不同航司的航班組合，旅客可更省時不費力進行比價，且票價皆顯示含稅價，不必等到結帳頁才知道機票總價。

廉航混搭搜尋系統提供完整的篩選功能，包含票價區間、航班時間、轉機次數、航司選擇等，旅客可依照自己的旅遊需求，設定不同的搜尋條件。(圖/易遊網提供)

全新廉航搜尋系統提供完整的篩選功能，包含票價區間、航班時間、轉機次數、航司選擇等，旅客可依照自己的旅遊需求，設定不同的搜尋條件，更快速精準找到理想航班。搜尋結果也將清楚顯示各種航班資訊，包含選位、行李、機上餐食，或是否為轉機航班、跨日起飛/抵達等訊息一目瞭然，輕鬆掌握各種航班資訊。

此外，搭配全新廉航搜尋系統上線，業者推出「1+1超值組合」，即日起至8月20日止，凡其網站購買廉航機票，除了享有WIFI 9折優惠外，另精選6項熱門旅遊票券提供獨家95折加購價，包含「日本全九州SUNQ PASS」、「阪急交通套票」、「新加坡S.E.A海洋館門票」、「吉隆坡雙威水上樂園門票」、「首爾HERO塗鴉秀」、「桃機貴賓室3hr」，想要省上加省就衝這波！

(中時電子報)