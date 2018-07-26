上餐館「哭鬧會被請出去」 艾莉絲鐵血家教慘電怪獸家長

艾莉絲帶孩子們上正式餐館，挑戰在加訓練禮儀的成果。(取材自艾莉絲臉書)

友善列印
中時電子報
姊姊梨梨醬雖數度想下桌，但都在媽媽勸戒下忍住了，表現超棒。(翻攝自艾莉絲臉書)

女星艾莉絲帶著女兒梨梨醬梅開二度，嫁給英國外交官馬培迪後再添一子「威廉弟」，目前一家4口定居法國，她時常上社群網站分享育兒日記，昨晚在臉書po文，表示跟老公有同樣的觀念，那就是「雖然有了小孩，但生活不能只圍著孩子打轉」，因此決定做一個家有小小孩的家庭通常不太敢嘗試的事情，那就是帶著兩娃去法國正式餐廳用餐，因為這類餐廳用餐時間長，又很注重氣氛，艾莉絲直呼這是大挑戰「驗收我們的日常教育」。

艾莉絲表示很多法國餐廳相當注重用餐氣氛，因此不是很歡迎嬰兒或小孩，也不會提供兒童餐具或餐椅，在長達3個半小時的用餐時間中，孩子不能離席亂跑也不能玩平板或手機，當然更不能在餐廳裡哭鬧或尖叫，即便是小嬰兒也受規範，如果發生，則可能暫時被請出餐廳，讓艾莉絲笑稱：「這一點如果發生在台灣，絕對會被客訴吧」，但她表示，法國父母們並沒有因為這樣就不帶小孩去餐廳，反倒從小在家訓練正規的用餐禮儀、用跟大人同款的餐具，等在家訓練好了，再帶著孩子們上餐館。

艾莉絲回憶過去曾在南法一間餐廳，看到一名僅3歲的小女孩，全程乖乖坐椅子上、拿刀叉吃完整套法式餐點，完全不吵不鬧讓她直呼不可思議，後來才知道，「原來這都是從他們平日的家庭教育開始」，因此她也決定帶著自家孩子挑戰，慶幸的是最後一家4口「有驚無險地吃到甜點」，沒被店家趕走，過程中威廉弟僅小唉了幾聲，多數時間都在睡覺，姊姊梨梨醬則是靠著餐廳老闆準備的圖畫用具消磨了一段時光，之後雖然開始在椅子上亂扭動，雖數度想下桌但都在媽媽的勸戒下忍住了。

艾莉絲感嘆雖然這頓飯吃得有點緊繃，但「對父母和小孩來說都是很好的練習」，也驗收了平時她對孩子的「鐵血家教」，包含使用刀叉吃飯，吃完飯才能下桌，不然食物會被收走，以及餐桌上頂多只能有畫畫工具而不能有3C產品，相當滿意女兒從沒在吃飯時要求過要玩手機，艾莉絲也表示習慣是積累而成的，「幫助孩子們建立一些好習慣，將會是一輩子受用無窮的禮物」、「餐桌禮儀和禮貌都是家教的一環」。

(中時電子報)

三上悠亞激推「露毛寫真」 網驚… PO女兒看球照 李李仁：感謝你為…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。