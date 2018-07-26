上餐館「哭鬧會被請出去」 艾莉絲鐵血家教慘電怪獸家長

2018年07月26日 12:09 中時電子報 吳品瑤

姊姊梨梨醬雖數度想下桌，但都在媽媽勸戒下忍住了，表現超棒。(翻攝自艾莉絲臉書)

女星艾莉絲帶著女兒梨梨醬梅開二度，嫁給英國外交官馬培迪後再添一子「威廉弟」，目前一家4口定居法國，她時常上社群網站分享育兒日記，昨晚在臉書po文，表示跟老公有同樣的觀念，那就是「雖然有了小孩，但生活不能只圍著孩子打轉」，因此決定做一個家有小小孩的家庭通常不太敢嘗試的事情，那就是帶著兩娃去法國正式餐廳用餐，因為這類餐廳用餐時間長，又很注重氣氛，艾莉絲直呼這是大挑戰「驗收我們的日常教育」。

艾莉絲表示很多法國餐廳相當注重用餐氣氛，因此不是很歡迎嬰兒或小孩，也不會提供兒童餐具或餐椅，在長達3個半小時的用餐時間中，孩子不能離席亂跑也不能玩平板或手機，當然更不能在餐廳裡哭鬧或尖叫，即便是小嬰兒也受規範，如果發生，則可能暫時被請出餐廳，讓艾莉絲笑稱：「這一點如果發生在台灣，絕對會被客訴吧」，但她表示，法國父母們並沒有因為這樣就不帶小孩去餐廳，反倒從小在家訓練正規的用餐禮儀、用跟大人同款的餐具，等在家訓練好了，再帶著孩子們上餐館。

艾莉絲回憶過去曾在南法一間餐廳，看到一名僅3歲的小女孩，全程乖乖坐椅子上、拿刀叉吃完整套法式餐點，完全不吵不鬧讓她直呼不可思議，後來才知道，「原來這都是從他們平日的家庭教育開始」，因此她也決定帶著自家孩子挑戰，慶幸的是最後一家4口「有驚無險地吃到甜點」，沒被店家趕走，過程中威廉弟僅小唉了幾聲，多數時間都在睡覺，姊姊梨梨醬則是靠著餐廳老闆準備的圖畫用具消磨了一段時光，之後雖然開始在椅子上亂扭動，雖數度想下桌但都在媽媽的勸戒下忍住了。

艾莉絲感嘆雖然這頓飯吃得有點緊繃，但「對父母和小孩來說都是很好的練習」，也驗收了平時她對孩子的「鐵血家教」，包含使用刀叉吃飯，吃完飯才能下桌，不然食物會被收走，以及餐桌上頂多只能有畫畫工具而不能有3C產品，相當滿意女兒從沒在吃飯時要求過要玩手機，艾莉絲也表示習慣是積累而成的，「幫助孩子們建立一些好習慣，將會是一輩子受用無窮的禮物」、「餐桌禮儀和禮貌都是家教的一環」。

(中時電子報)