羅騰園要立案 社福團體籲蔣月惠勿知法犯法

中華民國啟智協會、中華民國智障者家長總會、台灣社會福利總盟共同要求議員蔣月惠應立即為羅騰園立案。 圖／台灣社會福利總盟提供

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中時
李宜秦

屏東縣議員蔣月惠的新聞事件近日鬧得沸沸揚揚，社會大眾對於她默默行善的行為備感敬佩，然而卻被發現她所經營的身障機構「羅騰園」並未申請合法立案，蔣月惠表示制度應是多元有彈性，但其他相關協會強調「立案僅是最低標準」，行善的前提仍須合法，身為議員的蔣月惠不該知法犯法，要求她立刻為機構立案，政府才可對其監督管理。

台灣社會福利總盟秘書長孫一信說，過去民國80到90年間，非法未立案的身障機構很多，這些機構靠著這些身障者的名目向社會大眾募款，然而許多機構的環境惡劣、照顧品質低落，甚至傳出有機構將身障者關於鐵籠內，慘無人道。

民國89年發生了震驚社會的未立案機構「眾生療養院」事件，收容所內環境如同豬舍，甚至被收容者戴著手銬腳鍊。直到民國91年台灣才終於關閉了最後一家未立案機構，如今蔣月惠的「多元彈性說」，讓相關團體擔心可能會出現群起效應，孫一信說「不能讓問題重燃，就算議員很有愛心、服務品質好也不代表不用接受公評」。

立案機構除公安、消防、無障礙等硬體設施有具體規範外，在人員資格、人力配置、人均面積、收費及補助、機構評鑑、定型化契約上也有規定，避免機構淪為募款工具。孫一信說根據羅騰園的新聞照片看來，外觀是鐵皮屋，很可能在環境標準上就已不及格。

雖然立案會讓機構增加營運成本，然而立案後財務必須接受政府監督，募款也須符合公益勸募條例的相關規定，以避免重蹈未立案機構的覆轍。中華民國啟智協會、中華民國智障者家長總會、台灣社會福利總盟共同提出質疑，「為何羅騰園將自己定為非主流機構，就可以不用遵守這些規定、知法犯法？」

(中時 )

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