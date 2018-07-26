檢察官闖幼兒園「辦案」嚇幼童尿褲 同事：他EQ較差

花檢署檢察官林俊佑濫權指揮員警辦案，被依恐嚇、妨礙自由起訴。（許家寧翻攝）

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中時電子報
張國欽,許家寧
花檢署林姓檢察官為女兒出一口氣，闖進幼兒園興師問罪，同事直指林EQ差。（許家寧攝）

花蓮地檢署檢察官林俊佑，懷疑女兒在幼兒園遭其他小朋友霸凌，上月21日、28日竟指揮2名便衣刑警衝到幼兒園，厲聲質問「是誰欺負我女兒﹖」，還要求在場幼童「指認犯人」，要老師交出相關錄影畫面，暴走行為造成幼童恐慌，還有小朋友嚇到尿褲子，校方忍無可忍，向花蓮地檢署檢舉，林俊佑昨被依恐嚇、妨害自由等罪起訴。

花蓮地檢署主任檢察官王怡仁說，林俊佑質問小朋友，會面臨《兒少法》加重其刑二分之一，另外還涉及利用檢察官（公務員）職權部分，也將加重其刑二分之一處分。

林俊佑辦過比較知名的案件，是2015年指揮玉里警分局偵破「侵入民宅強盜牛樟芝案」及網路詐騙案。但地檢署同僚說，林俊佑調至花蓮服務7年多，辦案算認真，就是脾氣控管差了點，比較獨來獨往。

有同事說，他女兒就讀的幼兒園也有其他同仁的孩子就讀，幼兒園老師都知道林俊佑是檢察官，孩子被欺負父母去關心很正常，但脾氣大了點跑到幼兒園「興師問罪」，才會引起這麼大風波。

與林俊佑合作過辦案的警員說，林檢會用比較兇的口氣，要求案件「快點交上來」，讓他們感到壓力，但也有警員緩頰說，「他是求好心切，個性比較急啦」。

(中時電子報)

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文章來源：檢察官衝幼兒園為女討公道 綠委批目無法紀

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