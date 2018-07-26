台灣虎航佐賀航線轉定期包機 玩4天3夜1.5萬元

2018年07月26日 12:43 工商 張佩芬

台灣虎航去年6月12日開闢的日本佐賀包機航線，本月29日將轉為定期包機，台虎董事長張鴻鐘表示，這條航線是公司唯一採取獨包的航線，完全由五福旅行社承包，轉為定期包機後仍將由五福獨包。五福執行長謝宏明表示，佐賀航線平均載客率有九成，旅客1.5萬台幣就可以參加4天3夜團體行程。

佐賀縣擁有眾多的觀光資源及許多著名的特產，包括有田燒及伊萬里燒，都是國家指定的傳統工藝品等級，如今，有田燒已經成為世界知名的瓷器代表。此外，城堡、花園、溫泉、神木等等，也是可以進行景點巡禮的好地方，美食、購物也是造訪佐賀不可錯過的一部份。

謝宏明特別介紹佐賀聞名國際的武雄市圖書館與兒童圖書館，該館結合了蔦屋書店及星巴克咖啡，不同於一般傳統圖書館，透過異業結盟與複合式經營，創造出舒適、活潑的閱讀空間，建築與室內設計被稱為最美的圖書館，可以消磨一整天。

謝宏明指出，公司已經帶領1.6萬名以上旅客遊覽佐賀，台灣虎航經營的其他航線，公司都有分包或代售機票。

台虎目前經營日本14個航點，19條航線，另有韓國、澳門各3條航線，加上泰國共26條航線。張鴻鐘透露，所有航線營運績效最好是琉球線，澳門航線因為一天北中南共飛6班，薄利多銷。

(工商 )