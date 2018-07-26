台鐵攝影比賽 彩繪普悠瑪映水面得金獎

2018年07月26日 12:42 中時 王思慧

台鐵退休員工邱家終以「彩繪普悠映紅橋」作品獲得金獎。（王思慧攝影）

銀獎作品「鐵三角」拍台鐵員工，感受到樂在其中感覺。（台鐵提供）

攝影比賽還有自拍獎，記錄小朋友看到普悠瑪興奮神情。（台鐵提供）

台鐵與日本近鐵投資控股股份有限公司，為紀念友好鐵路協定締結一周年，在今年3月至5月舉辦攝影比賽。在873件中，選出33件優秀作品，其中以「彩繪普悠映紅橋」作品，獲得金獎台鐵退休員工邱家終表示，作品特別選在春天稻田還沒插秧時，且確認彩繪列車時刻，才拍下令人印象深刻的攝影作品。

台鐵局長鹿潔身表示，去年7月跟近鐵簽訂友好協定，近鐵很多附屬事業經營成功，台鐵努力促進雙方觀光，朝副業進行發展；台日雙方觀光逆差大，台灣人赴日本旅遊較多，感謝近鐵公司幫忙做宣傳，希望攝影展促進雙方交流。

邱家終說，在1972年10月進台鐵工作，去年已退休，因興趣喜愛攝影，前後花了一、二十年買相機拍列車；金獎作品是在田邊，花了一個早上才終於等到列車經過，最困難是要等稻田加滿水，水面更要平靜無波，才能拍出列車倒映的美麗畫面。可惜這輛彩繪列車已「卸妝」，幸好拍下照片紀念。

評審由台灣新聞攝影研究會理事長馬立群擔任，這次有許多攝影家、鐵道協會成員參加比賽，評選的標準為構圖、時間精準及氣氛等。因作品眾多，與另外2位評審分幾輪評選，最後幾十張裡挑選最好的作品。

馬立群說，金獎的作品時間抓得很好，且列車還是彩繪列車，構圖佳、顏色又飽和，因此決定頒發金獎。印象深刻的作品，就是銀獎作品「鐵三角」拍台鐵員工，紀錄工作情形外，臉上堆滿笑容，感受到樂在其中感覺。

(中時 )