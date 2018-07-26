《時來運轉》運彩報報 - 本季最大交易 撼動國聯西區

2018年07月26日 12:52 中時電子報 尉遲佩玉 、 盧品青

美國職棒季中交易傳出重大訊息，一直傳聞即將跳槽的巴爾的摩金鶯看板球星馬恰多(Manny Machado)，果然改披洛杉磯道奇軍團戰袍！他的加盟將衝擊國聯西區爭冠態勢，運彩投注上當然有必須注意的參考指標。

道奇隊目前在國聯西區暫居王位，不過領先響尾蛇、洛磯、巨人勝場不多；4隊間僅僅5場勝差，例行賽還有整整兩個月要進行，無人敢定論現在的領先能維持到終場。再看看道奇團隊攻守數據，投手自責分率3.46排名全聯盟第二，幾乎可說明目前保有首席的關鍵因素！至於打擊率則是0.244在中段的14名徘徊，安打數829支列第17往後段班靠近。有了馬恰多的加盟，可說是補強火力的支援，對球季尾聲競爭期當然助益極大。

馬恰多在金鶯隊鎮守三壘，行雲流水的守備能力與強勁傳球臂力被道奇隊倚重，進而仰賴他轉往中線防區游擊發展，這在穩固守備戰力考量上絕對是正確抉擇。最重要的是他個人打擊能力，有機會帶給貧弱的道奇很大供輸！馬恰多大聯盟生涯已累計982安、162轟、487得分、472打點、47盜壘以及0.283的高打擊率。上述各項成績在本季更是亮眼：像是24發紅不讓與120支安打這兩項紀錄，都在全聯盟幾千名好手中名列前十傑。轉披道奇藍袍後，更繳出生涯最佳的0.385打擊率與0.467上壘率，只要持續下去，這筆交易會讓球團高層樂開懷！

敏感的彩迷此時一定產生聯想了！過去我們曾多次提到：國聯西區因為投手超強，打擊相對弱勢，經常出現低比數的內容；這個狀況在馬恰多加盟道奇後，很可能產生巨大轉變！一來是道奇得分能力可能大幅提升，二則是領先後自然有較大的換投空間，上演打擊戰的機率也因而提高。投注策略上，可以開始考慮「大」分與強隊「7+」勝出的選項了。

(中時電子報)