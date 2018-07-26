《時來運轉》運彩報報 - NBA交易大風吹

2018年07月26日 13:01 中時電子報 尉遲佩玉 、 盧品青

7月1日NBA自由市場大門開啟至今不到1個月，交易風暴席捲全美，以下整理到現在影響聯盟最關鍵的4筆交易。

詹皇駕臨湖人

上一季總冠軍賽第一戰結束後，詹姆士在休息室一拳揮向白板，不確定白板有沒有破，但詹皇留在克里夫蘭的可能性被完全被擊破了，這次轉隊不賣關子直接選擇洛杉磯，加入了充滿天賦的年輕球隊，在進攻方面LBJ依舊主導全局，防守有朗多(Rajon Rondo)及史蒂文森(Lance Stephenson)等強硬的球員協助，整體戰力比上一季的騎士來的更好，值得留意的是聯盟西區球隊兵強馬壯，詹姆士想要拿到第10次生涯分區冠軍恐怕沒有那麼容易了。

表弟抱團勇士

對於球迷來說，今年暑假最沒有心理準備、最震撼的重磅交易不外乎就是考辛斯(DeMarcus Cousins)加入勇士了！這位2015~2018連續4年入選全明星的超級中鋒生涯數據21.5分、11.0籃板有如禁區猛獸，如今以1年530萬美元的低薪加盟上屆冠軍勇士的意圖明顯至極，這邊就不多做贅述，建議球迷把握機會鎖定新球季勇士的比賽，因為如此全明星匯聚一隊的現象千載難逢，明年之後球季勇士能否繼續保留全明星陣容成疑。

刺龍主將互換

球星里歐納德(Kawhi Leonard)與馬刺球團產生嫌隙之後，多次傳出里歐納德不願為馬刺效力的消息，由於里歐納德想去的湖人開不出馬刺心儀的交換條件，最終由暴龍端出迪羅薩(DeMar DeRozan)+波爾多(jakob poeltl)以及1個受保護的2019首輪選秀權成功換取馬刺的里歐納德與3D(3 pointer + Defense)球員格林(Danny Green)，這筆交易可謂雙贏，馬刺後場戰力提升，艾卓吉(LaMarcus Aldridge)不用再獨撐大局，38歲大前鋒蓋索(Pau Gasol)也將有波爾多成功接班；另一邊暴龍原來核心陣容已發展到死胡同，里歐納德攻守全面的表現可為暴龍帶來新氣象，新球季暴龍將威脅到塞爾提克東區王者的地位。

甜瓜加盟火箭

上一季安森尼在雷霆與韋斯布魯克(Russell Westbrook)和喬治(Paul George)搭配，無論是得分、助攻還是命中率都打出生涯新低，很多人質疑安森尼接下來轉戰火箭，與保羅(Chris Paul)、哈登(James Harden)合作會是比較好的選擇嗎？會的！身為球隊的第三得分選擇，受到助攻得分的比重很高，根據統計安森尼接到韋少傳球出手的命中率僅34%(遠低於上一季的40%與生涯的45%)，表示無論是傳球位置不佳或是出手空檔不大，整體來說安森尼接到韋少傳球沒有很多舒適的出手空間；火箭保羅是聯盟頂尖的傳球高手，因此相信安森尼來季在火箭將會有更出色的發揮空間。

(中時電子報)