兒童性虐年近2千件 高達3成5反覆受虐

2018年07月26日 13:04 中時 鄭郁蓁

9歲的小美（化名），最近一年以來，在家中被父親酒後性侵好幾次，直到出現陰道分泌物及尖形濕疣（菜花），才被送到急診求診。醫師警覺小美可能被性虐待，通報社服並緊急會診婦產科驗傷取證，醫師發現小美除了有陰道分泌物及菜花外，處女膜也有撕裂傷。另外，媽媽也表示，小美一年來除了學業表現下降外，還有失眠、焦慮、遠離人群，甚至有自我傷害的情形。

長庚紀念醫院兒少保護中心葉國偉主任表示，小美的這個案例，不僅僅是兒童遭到性虐待，更為反覆被性虐及延遲通報的兒童性虐待問題。和無反覆性受虐兒相比，反覆性受虐兒有許多急性身心方面的問題，包括性傳染病（如披衣菌、淋病、梅毒、愛滋病、陰道滴蟲病等）、精神問題（如焦慮、企圖自殺）以及甚至需要使用抗精神病藥物治療等，相當令人疼惜。

衛福部統計顯示，過去10年間，台灣平均每天有5.3件兒童性虐待事件，長庚醫院回顧分析過去前來求診的個案，發現平均年齡只有13歲，最小的僅1歲；且這群孩子當中，超過35%遭受過一次以上的反覆性虐待，但31.4%事件是在性虐發生1周以上才通報。

醫師表示，孩子會反覆遭虐、不敢言、延遲被通報，常見因為施虐者是孩子的照顧者，使孩子不敢言，又或者孩子年紀小，不清楚自己遭受的是傷害，因此，針對兒童的性教育、自我保護知識，應從現在國小高年級左右，大幅提早至幼稚園階段。

長庚醫院分析2001年至2010年間，赴兒童急診的18歲以下、遭受性虐待的兒少，發現這91個孩子的年齡平均落在13歲，其中，高達32人（占35.2%）受過一次以上的反覆性虐待，當中37.5%的孩子有程度不等的身心障礙。在反覆受性虐待的事件中，75%的施虐者是親人或熟人，83.3%的施虐地點多在家中或熟悉的地方，31.4%事件是在性虐發生1星期以上才通報。

研究也顯示，與無反覆性受虐的兒童相比，反覆性受虐兒童罹患的急性精神問題比例高達59.4%、企圖自殺比例達28.1%、需要使用抗精神病藥物治療的比例達21.9%，其中，37.5%受虐童本身有語言遲緩、癲癇等身障問題。

林口長庚醫院兒童一般醫學科主治醫師胡美華表示，孩子之所以會反覆遭到性虐而沒有被及時通報，可能有許多原因，在青少年族群，常見是因為這群孩子有身心障礙、認知或表達能力不佳，而在幼兒、甚至嬰兒族群，則常見孩子被威脅不能講、或者孩子根本搞不清楚自己遭受到傷害。

胡美華認為，目前學校教育在國小五、六年級才開始教孩子性知識、自我保護概念，但臨床上看見太多年幼的孩子遭到傷害，最小的只有1歲，因此，相關知識的教育應提早到孩子有溝通、學習能力之時，在教育系統應從幼稚園就開始。

(中時 )