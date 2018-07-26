《時來運轉》運彩報報 - 歐洲足球季 8月燃戰火

巴黎聖日耳曼球星內馬。（美聯社資料照）

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中時電子報

世界盃才剛落幕，但足球迷可不會寂寞，因為歐洲足球賽季馬上又要回歸，而且各俱樂部目前都緊鑼密鼓進行熱身賽，準備為新賽季調整出理想狀況。

歐洲五大聯賽中最早開打的是法甲和英超，都是台灣時間8月10日凌晨揭幕，並且提前一周先舉行超級盃，這是由年度聯賽冠軍和盃賽冠軍進行的一場對抗，爭奪獎盃的同時，也意味著新賽季即將來臨。

近10年的法國超級盃都移師海外舉行，本屆為8月4日晚上8點在深圳登場，這是繼2014年落腳北京後，第2度在中國開踢，由巴黎聖日耳曼（PSG）對壘摩納哥。PSG是上賽季的三冠王，因此對手由聯賽亞軍摩納哥遞補。這是雙方連續兩個賽季在法國超級盃碰頭，去年在摩洛哥丹吉爾的交鋒，PSG以2：1逆轉摩納哥，贏得超級盃5連霸。

PSG陣中擁有內馬、姆巴佩、卡瓦尼、蒂亞戈席爾瓦和迪馬利亞等世界盃名將，加上前義大利國門布馮加盟，傲人的陣容被視為法甲衛冕大熱門。摩納哥雖然衛冕法甲失敗，但陣中也有蘇巴西奇、法爾考、蒂萊曼斯等世界盃國腳級球星，在一場過的盃賽中絕對有爆冷取勝的可能。

英格蘭社區盾（等於超級盃，02年前的舊名為慈善盾）緊接著在8月5日晚上10點舉行，比賽場地為倫敦溫布利大球場，由英超冠軍曼城對壘足總盃冠軍切爾西。社區盾自1908年就開始舉行，曼聯21次冠軍史上最多，兵工廠和利物浦各贏15次並列第2，切爾西和曼城則各有4次冠軍。近4年的社區盾都是由足總盃冠軍戰勝英超冠軍捧盃，兵工廠就包辦其中3次。

曼城陣中猛將如雲，德布勞內、大衛席爾瓦、傑蘇斯、阿奎羅、孔帕尼、斯特林、史東斯和貝納多席爾瓦等，都是各國在世界盃的參賽主力。切爾西陣容毫不遜色，包括世界盃銀球獎得主阿扎爾、比利時國門庫爾圖瓦、以及法國奪冠的兩大功臣坎特和吉魯，也是一時之選。

法國超級盃和英格蘭社區盾都是一場決勝負的比賽，如果90分鐘+傷停補時未能分出高下，將立刻進行PK戰決定冠軍。

(中時電子報)

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