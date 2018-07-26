影像曝光！檢察官率2警恐嚇幼兒園師生 猶如升堂辦案

2018年07月26日 13:35 中時 許家寧 、 方濬哲

立法委員李麗芬日前接獲檢舉指出花蓮地檢署檢察官林俊佑利用職權，進入女兒就讀的幼兒園，要求老師退下後，厲聲質問小朋友誰欺負自己女兒。李麗芬26日與立委周春米舉行記者會，出示林俊佑（中，站立者）在幼兒園的相關畫面。（方濬哲翻攝）

花檢署檢察官林俊佑濫權指揮員警辦案，被依恐嚇、妨礙自由起訴。（許家寧翻攝）

檢察官林俊佑懷疑女兒在幼兒園遭霸凌，率警察前往興師問罪。（許家寧翻攝）

為女兒出口氣！花蓮地檢署檢察官林俊佑懷疑就讀幼兒園的女兒遭霸凌，竟兩度指揮便衣刑警衝到幼兒園「辦案」，大聲質問「是誰欺負我女兒﹖」還要求在場幼童指認犯人，有小朋友因此嚇到尿褲子，離譜行徑被依恐嚇、妨害自由等罪嫌起訴並送評鑑議處。

檢方調查，林俊佑看到就讀小班的女兒額頭有傷痕，懷疑在班上遭同學霸凌，6月21日帶著綽號「冬冬」的邱姓偵查小隊長前往幼兒園，不顧園長及老師勸阻進入教室訊問學童，不斷對著學童咆哮「怎麼樣」、「你很偉大啊！」讓孩童飽受驚嚇。

林男氣不過28日再找來「冬冬」和綽號「蜆仔」的林姓偵查小隊長前往興師問罪，並要求校方交出教室的錄影畫面，園長以涉及學童肖像權拒絕，反遭林出言恫嚇，校方忍無可忍向花檢署投訴，檢察長黃和村獲報「震怒」，急忙派員到校勸阻，三人才罷休。

花檢署立即分案展開調查，認為林男濫用職權、恐嚇小孩行為，已嚴重影響檢察機關形象，7月25日依妨害自由及恐嚇等罪名提起公訴，至於邱姓、林姓兩警休假時「熱心辦案」，但助陣時因態度平和獲檢方緩起訴，不過仍遭縣警局各記一小過，管制升遷三年懲處。

今年44歲的林俊佑擁有成大土木系、台大法研所學歷，「堪稱學霸」司法官50期結業後，分發到花檢署服務近7年，今年才升實任檢察官。據了解，林俊佑平時辦案表現不突出，沒有辦過什麼令人印象深刻的大案子，不過辦案時情緒管理方面倒是還好。

同事形容，林俊佑聰明但個性有點衝動，育有一子一女的他，是個很疼孩子的爸爸，不過同時身為司法人員，這次卻因為「護子心切」，一時失控鑄下大錯，不但一手斷送自己大好前途，還可能面臨重刑和嚴厲處分，讓同事都替他惋惜。

(中時 )