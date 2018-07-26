英姿煥發 南韓首名F-35A戰機飛行員在美曝光

2018年07月26日 13:17 中時電子報 李靖棠

據《外交家》雜誌（The Diplomat）報導，身為美國亞太盟邦之一、南韓空軍（ROKAF）也購有多架新型F-35A戰機（F-35A Lightning II），為了能有效駕馭這群「貴客」，南韓也派出一名鄭姓菁英飛行員（Major Kiyun Jung）赴美受訓，經過數個月的地面訓練後，日前鄭姓少校在美國路克空軍基地（Luke Air Force Base）首度單獨進行飛行任務，成為南韓首位F-35A戰機飛行員、也是首名曝光的重點外籍飛官之一。

從南韓政府與洛克希德馬丁（Lockheed Martin）簽約採購後，首架屬於南韓的F-35A戰機已年初交付，目前「寄居」在路克基地，鄭少校是南韓5年期訓練課程的第一位學員。對於他的進步，負責飛行訓練的指揮官、普爾斯中校（Eric Puels）受訪時表示，「這次單獨試飛，對南韓空軍而言是重要的一大步，同樣對美韓兩國來說，亦是盟友關係的重要進展。」

南韓空軍首架F-35A戰機，目前「寄居」美國進行訓練調校任務。（圖/美國空軍）

F-35單座匿蹤戰鬥機，是由洛克希德馬丁公司，聯手諾格（Northrop Grumman Corp）、普惠公司（Pratt & Whitney）和英國航太系統（BAE Systems）三間民營武器製造商，再加上以美國為首的11國聯盟共同出資，以聯合攻擊戰鬥機計劃（Joint Strike Fighter program）的名義完成。其中除加拿大以價格過高的理由拒絕購買外，其餘夥伴皆已下訂單或完成編制服役。F-35戰機主要分為A、B、C三型，分別屬於傳統型、短場起降型和艦載型三類，每架平均售價約在1億美元（約32億台幣）上下。

南韓首位F-35A飛行員，日前第一次進行單獨飛行任務。（圖/美國空軍）

仍對北韓不敢掉以輕心的南韓，於2014年砸下70億美元（約2,139億台幣）經費、一口氣買入40架新型F-35A戰機，作為空軍戰力升級的重要指標。同時，南韓也聯手印尼，在美方的技術轉移基礎下，於日前公布了自主研製的KF-X戰機藍圖，外型與美軍的F-22「猛禽」戰機（F-22 Raptor）極為相似。而寄居美國的首架南韓F-35A戰機，預計在明年返回國內、進駐清州空軍基地（Cheong Ju airbase），逐步替換麾下多款老舊的戰機。

(中時電子報)