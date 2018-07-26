亞太農業技術展開展 試管花、LED集魚燈亮眼

2018年07月26日 13:15 中時 游昇俯

LED集魚燈耐用，平均壽命3年以上。（游昇俯攝。光線亮度經相機自動調校。）

中興大學育種的「扇形文心蘭」，生長在蘋果形狀玻璃容器中，室內環境即可開花，花期持續，且不必澆水，可望打入外銷花卉市場。成功大學研發的「發光二極體（LED）集魚燈」，較傳統集魚燈使用壽命長，且高效節能，遠洋漁船出船一趟即可省下4、5百萬元，深具取代傳統集魚燈潛力。2018亞太農業技術展26日盛大開幕，台灣農業技術形象館展出30項農業科技創新技術及商品，展現台灣農業研發實力。

2018「亞太區農業技術展覽暨會議」於26至28日一連展出三天，共計有19個國家、210家廠商參展，展出橫跨農漁畜產業最新技術及設備。開幕當天即湧進大量人潮，預估本屆展會媒合總值可達8億元。

由中興大學園藝學系副教授張正育種、無菌栽培的「扇形文心蘭」，可在試管中授粉開花。成熟花株僅4公分高，種植在蘋果形狀玻璃瓶中，只要室內光線及內置的洋菜培養基即可成長，且無須澆水，小巧可愛的試管花討人喜愛，可量產作為擺飾商品。

張正表示，一般蘭花要3至5年才會開花，但此品種扇形文心蘭不用1年，試管花從種子到開花完全在瓶中栽培養成，有如工業產品；他說，一般花卉運輸困難，但試管花無菌規格化生產，方便包裝運輸，深具外銷潛力，目前已授權種苗業者栽培商品化。

成功大學系統及船舶機電工程學系所研發的「發光二極體（LED）集魚燈」，則已技轉交通燈具業者生產，推展高雄港十餘艘漁船裝配，並已外銷到中國舟山群島漁船。

大億交通工業公司表示，相較於傳統集魚燈耗能，LED集魚燈僅需十分之一電力，遠洋漁船透過燃油發電，一年出船一趟，即可省下4、5百萬元油錢；並且，傳統燈泡型集魚燈容易因高溫燒壞，冷光LED燈則平均有3年以上的使用壽命，且材料80%可回收，是環保新選擇。

大億交通光電部經理尹文新表示，漁船裝備傳統集魚燈成本約4、5百萬，裝備LED集魚燈則要1千多萬，但LED集魚燈耐用，使用個4、5年沒問題，省下的燃油費，「遠洋漁船出海兩趟即可回收成本。」

(中時 )