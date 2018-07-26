5月2.79萬人 韓今年新生兒可能跌破30萬

2018年07月26日 13:20 旺報 林永富

南韓今年5月新生兒的數量為2.79萬人，在歷年來首次跌至3萬名以下。低出生率嚴重加上老齡人口增多和死亡人數增加，人口減少的時代可能將提前到來。

根據南韓統計廳25日發布的5月人口動向的數據顯示，5月新生兒的數量為2.79萬人，與去年同期相比減少了7.9%。這是自1981年開始有相關統計後5月史上最低的一次。與前一年同月相比較的新生兒的數量，從2015年12月開始至今年5月已連續30個月減少。這也是在2014年4月後的第26個月再次出現月新生兒數最低值紀錄。

南韓今年1至5月累計新生兒數量為14.53萬人，與前一年同期相比減少了8.8%，為史上最低值。如果這種趨勢持續，今年一年新生兒的數量將止步於32萬名左右。去年新生兒數量為35.77萬人，史上首次未能超過40萬人線，現在已經開始威脅到30萬人這一紅線。

對於新生兒數量減少的原因，韓統計廳人口動向科科長金鎮表示，30至34歲的女性人口減少以及結婚人數減少的影響較大。30至34歲之間女性人口在今年5月的人數較去年相比減少了5.3%。與新生兒數量有著直接關係的結婚數量今年5月為2.5萬，與前一年相比減少了7.1%，也創下了5月的最低值。今年1至5月共有11.18萬對夫婦結婚，相比去年同期減少了3.3%。

新生兒數量減少，而受老齡人口增加影響的死亡人數卻在不斷上升。今年1至5月的死亡人數為12.98萬人，相比去年同期增加了8.2%。如此下去，人口倒退形成的「人口壁壘」可能將迅速成為現實。

首爾大學保健研究生院教授趙英泰表示，2020至2023年韓人口數量將開始減少，新生兒數量將持續減少的同時，死亡者數量上升的情況也將持續。他認為，人口減少的時代很有可能比統計廳2016年公布的預想更早到來。 人口減少趨勢本身很難扭轉。

(旺報 )