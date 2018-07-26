大陸國務院成立「放管服」改革協調小組 韓正任組長

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旺報

據中國政府網發布的消息，為深入推進簡政放權、放管結合、優化服務改革，加快政府職能深刻轉變，大陸國務院決定將「國務院推進職能轉變協調小組」的名稱改為「國務院推進政府職能轉變和『放管服』改革協調小組」，作為國務院議事協調機構。由國務院副總理韓正擔任組長。

協調小組下設精簡行政審批組、優化營商環境組、激勵創業創新組、深化商事制度改革組、改善社會服務組5個專題組和綜合組、法治組、督查組、專家組4個保障組。協調小組辦公室設在國務院辦公廳。

協調小組的主要職責是加快推進政府職能深刻轉變，在各地區各部門深化「放管服」改革的基礎上，統籌研究推進政府職能轉變和「放管服」改革重要領域、關鍵環節的重大政策措施，研究擬提請國務院常務會議審議的有關重要事項，協調推動解決重點難點問題，指導督促各地區各部門落實改革措施，更大限度激發市場活力、調動人的積極性和社會創造力。

協調小組由國務院副總理韓正擔任組長，國務委員王勇擔任副組長，國務委員、國務院秘書長肖捷擔任副組長兼協調小組辦公室主任，協調小組成員包括：國務院副秘書長丁學東、丁向陽、陸俊華，國務院機關黨組成員、國務院辦公廳督查室主任高雨，發展改革委副主任連維良、林念修，教育部副部長杜占元、田學軍，科技部副部長李萌，工業和資訊化部副部長王江平、辛國斌，公安部副部長王小洪，民政部副部長高曉兵，司法部部長傅政華等。

(旺報 )

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