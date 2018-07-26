卡達想買俄S-400！繼沙國翻臉後再激怒美

2018年07月26日 13:28 中時電子報 何宜玲

日前卡達想要購買俄羅斯S-400防空系統時，已經激怒鄰國沙烏地阿拉伯，嗆聲不惜採取軍事行動也要阻止卡達行動。而現在又傳出美國一方面擔心失去這個中東大客戶，另一方面S-400也可能威脅美軍的核心機密，因此對於卡達的決定異常震怒！

根據《阿拉伯周刊》(The Arab Weely)報導，由於美國在中東最核心的軍事基地就位於卡達的烏岱德空軍基地(Al Udeid)，因此從軍事和地緣政治的角度來看，如果卡達真的購買S-400飛彈系統的話，恐怕也會威脅到美軍的機密安全，對美國相當不利。

報導說，卡達今年年初披露購買S-400的談判即將進入最後階段，儘管外界不認為卡達會繼續推進談判進度，但是這一消息的確引發了美國和卡達之間的緊張關係，甚至可能加速美國軍隊退出中東的軍事要地烏岱德空軍基地。

日前法國《世界報》(Le Monde)報導，沙烏地阿拉伯打算尋求法國共同干預卡達購買俄羅斯S-400，因為萬一卡達真的部署這套先進的防空系統以後，對波斯灣的地緣政治和安全將會有很大影響。

S-400防空範圍大概250-400公里左右，可以完全覆蓋鄰國巴林。對沙烏地阿拉伯的領空威脅也很大。在緊急情況下，卡達可以透過空軍操控系統，在一定距離內，專門對付歐美製造的軍用飛機。

(中時電子報)