《娼年》電影超尺度遭臉書拒登廣告 松坂桃李公狗腰激戰豬塚健太

2018年07月26日 13:37 時報周刊 張毓琪

豬塚健太與松坂桃李有大膽床戲。車庫娛樂提供

日本話題限制級之作《娼年》，劇中有諸多令人臉紅心跳的超尺度情節，更讓臉書直接拒登廣告！松坂桃李不僅和8名女子挑戰極致床戲，甚至還有一場隱藏版的「男男情慾戲」，他和劇中同樣身為「娼夫」的男子，因工作背景相近，自然而然地相知相惜，瞬間擦出超乎想像的火花，愛撫全身和吸吮手指的畫面，帶出只有男人才懂的「隱藏版的敏感帶」，讓整部電影超展開。

在電影中，身為唯一和松坂桃李發生過關係的男演員豬塚健太也開心地說：「繼《娼年》舞台劇版後，還能和桃李一起合作，感到非常開心，也有種不想輸給其他女演員的心情！」

《娼年》在2016年先改編為R15級的舞台劇，當時由松坂桃李與豬塚健太兩位男演員，毫不扭捏所詮釋的大膽情慾戲，更是整部作品的一大看點！將作品搬上大銀幕後，導演將「男男情慾戲」的部分處理得更加激情卻又不失細膩。

豬塚健太也分享了和松坂桃李的拍攝過程中，令人感到臉紅心跳的花絮，豬塚健太說：「劇中我和松坂桃李的情慾戲，在一天內就拍完了。彩排練習時，好像花了不到一個小時吧？因為我們之前有過舞台劇合作的經驗，實際拍攝也進行得很順利。我們身體的節奏默契非常好……我跟桃李都說『很快就結束了呢！』我想我們的身體真的很有默契。」

豬塚健太補充說兩人在這場戲中都沒有NG，他表示：「拍攝時一直重覆很細膩的部分，沒有錯過任何動作。我如果想要這樣『動作』的話，桃李就會抬起腰支撐著我。」

豬塚健太表示，在讀完這部作品的劇本時，也了解了女性們各式各樣的煩惱和慾望，同樣地也知道了男性們隱藏在內心中的渴望與歸屬感。他希望不論是男性或女性，在觀賞完電影後都能有「擁有慾望是一件好事」的安心感，希望能透過《娼年》稍微釋放出每一種性向的人們，在社會中被壓抑的情感，是部看似煽情卻又能療癒人心的作品。《娼年》將於8月10日在台激情上映。

(時報周刊)