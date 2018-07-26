賴揆拍板0到2歲托育補助一口價6000元 解歷史共業 不鼓勵地方再加碼

2018年07月26日 13:29 中時 張理國

在26日行政院會後，主計長朱澤民（右起）、教育部長葉俊榮、政務委員林萬億、行政院長賴清德、行政院發言人谷辣斯‧尤達卡、衛福部長陳時中出席記者會說明少子女化對策計畫。（姚志平攝）

在26日行政院會後，主計長朱澤民（右起）、教育部長葉俊榮、政務委員林萬億、行政院長賴清德、行政院發言人谷辣斯‧尤達卡、衛福部長陳時中出席記者會說明少子女化對策計畫。（姚志平攝）

行政院會今天通過「我國少子女化對策計畫(107年－111年)」，院長賴清德拍板，全國一口價0到2歲送準公共化保母和私立托嬰中心，托育補助每月6000元，今年8月1日上路；另有鑑於年底9合1選舉在即，賴揆也說，各縣市相關社福補助是「歷史共業」，不鼓勵候選人競相加碼。

行政院公布「我國少子女化對策計畫」，內容包括0-5歲全面照顧、友善家庭的就業職場對策、兒童健康權益與保護、友善生養的相關配套。其中外界最關注的是日前政院決定直接發給家長的托育補助部分，政院今天確定，0到2歲部分，符合資格的一般家長，送符合要件的保母及私立托嬰中心一般家庭一口價補助每月6000元；中低收入8000元；低收入10000元，第3名以上子女加發1000元，8月起上路。

至於2-5歲部分，送符合要件的私立幼兒園，符合條件的一般家庭每月負擔4500元，第3名以上子女每月負擔3500元，6都以外縣市8月先行辦理，明年8月推廣到全國。

政院推動擴大育兒津貼部分，維持原先規劃不變，只要綜所稅率未達20%的家庭、未領取育嬰留職停薪津貼、未接受公共、準公共化托育服務者，0到2歲一般家庭每月可領2500元；中低收入戶每月4000元；低收入每月5000元；第3名以上子女每月加發1000元，相關補助8月起上路。2到4歲部分，一般家庭每月補助2500元，第3名以上子女加發1000元月，相關補助明年8月上路。

至於相關計畫預算問題，主計長朱澤民表示，目前中央跟地方少子化經費今年度已編列270億，預計推展到全國要增加150億元，所以到明年的預算約為420多億元。對於淨增150億元預算，以中央政府預算規模2兆估算，約佔千分之7，屬財政可負擔範圍內。

賴揆則說，中央推出這項計畫，是要使非直轄市建立制度、直轄市健全財政，因此在9合1選舉期間，並不鼓勵各縣市競相加碼，這是「歷史共業」；過去各縣市政府即便財政困難，但為了選舉常常提出社會福利，已經超過政府負擔，現在行政院出面整合，提出經費要解決，不希望各候選人再中央提出的基礎上再加碼。

(中時 )