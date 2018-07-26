大數據揪毒有效 藥頭毒蟲無所遁形

警方運用大數據分析，鍥而不捨，連破3層網絡，終於查獲最上線藥頭。（李義翻攝）

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中時

高雄警方用大數據分析毒梟出沒地點及交易網路，向上溯源，破解連追三層，成功瓦解販毒網絡，先後逮捕5名藥頭及10名毒蟲。

高雄地檢署檢察官顏郁山指揮苓雅警分局偵辦販毒案，從查獲1名程姓毒品通緝犯做為破點，再利用大數據分析出毒梟可能藏身地點，如剝洋蔥般，歷經5個月的偵辦，一層層剝開，連續瓦解3層販毒網絡。

警方於今年3月初，逮捕程姓毒品通緝犯後，供出供毒的林、陳姓毒鴛鴦是上線，但不知2人藏身何處，專案小組於是用大數據，針對轄區各大樓或日租套房的犯罪熱點進行分析，再配合「安居緝毒專案」全力清查，逐漸縮小範圍，最後，於6月間鎖定2人藏身在新興區某棟大樓。

警方順利逮捕2人，再逮捕負責收藥及收款的張姓毒蟲，查出上線是毒品通緝犯黃姓藥頭，經常更換落腳處輪流藏匿於前鎮、鳳山、大寮區等地汽車旅館。

警方逮捕黃嫌後，再順藤摸瓜，於日前在鳳山區國昌路某夜市拘捕黃嫌的上線李姓藥頭，當場獲安非他命等毒品。檢察官顏郁山聲押李嫌等人獲准，這支販毒至此完全瓦解。

警方表示，全案歷經5個月偵查，查獲販毒藥頭李、林、陳、張、黃等5人，違反毒品危害防制條例收押中，另查獲毒蟲程女等10人移送法辦。雖然查獲毒品數不多，但拔除危害社會的販毒網絡，成功打擊毒品。

(中時 )

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