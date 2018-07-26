賣狗肉？苗栗驚見屠犬獲利 累累屍骸成罪證

護犬專案人員到莊姓男子住處搜索，查扣相關事證後將他與邱姓叔侄函送法辦。（陳慶居翻攝）

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邱姓叔侄1月間領養黑狗，當時項圈上有綠尼龍繩，成為破案關鍵，但黑狗恐已遭不測。（陳慶居翻攝）
警方查扣相關事證後，將涉案3人函送檢方擴大偵辦。（陳慶居翻攝）

苗栗縣通霄鎮一對邱姓叔侄，今年3月間遭愛狗人士舉發，設陷阱以套頭、套腳方式捕捉流浪狗，虐狗各被裁罰3萬元，但殘忍殺狗販賣卻苦無事證，警方鍥而不捨歷經3個多月搜索蒐證赫然發現，這對叔侄受雇於莊姓男子，捕捉犬隻每隻300元賣給莊男，再交由移工宰殺。

通霄警方經縝密蒐證加以DNA比對科學辦案，邱姓叔侄也坦承受雇於莊男，專案人員彙整相關事證後，26日依違反動物保護法罪嫌將3人函送檢方偵辦。

警方指出，愛狗人士今年3月發現邱姓叔侄以鋼索套頸捕捉流浪狗，大聲喝止並向有關單位舉報，經苗栗縣動物保護防疫所認定叔侄已涉及虐狗，依動物保護法各裁罰3萬元。但警方追查過程，高度懷疑捉狗行徑不單純，可能涉及宰殺行為，卻礙於證據不足。

通霄分局長鄭鴻文指示成立護犬專案小組，展開後續偵查作為，並報請檢察官指揮偵辦。檢警隨後與苗縣動保所合力出擊，並協調新竹縣市動保所調閱領養資料，果然發現邱姓叔侄從今年初到3月間有領養20多隻流浪犬紀錄。

專案人員鍥而不捨比對邱姓叔侄車輛影像及行車軌跡，進而鎖定台中市大甲區莊姓男子與數名越南移工涉嫌重大。6月間在檢方指揮下進行搜索，查扣殘缺犬隻身軀及毛髮等，並經DNA比對確認，而叔侄領養黑狗時項圈上的綠色尼龍繩則是破案關鍵。

(中時 )

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