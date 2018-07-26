名嘴否認性侵爆哭女子 稱受害者「傾慕」他名氣

章文否認性侵女子。（圖／取自新浪娛樂微博）

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中時電子報
陸媒報導其他受害者跳出指控章文。（圖／取自新浪娛樂微博）

44歲大陸資深媒體人章文近日在微博上被瘋傳曾性侵一位化名為「曉靜」的女子，該女控訴今年5月在一飯局結束後，被章文帶到小區性侵，無論她如何痛哭哀求，最後還是讓對方得逞，對此，章文全盤否認，他承認兩人確實發生關係，但是是在你情我願的情況，可說是一夜情，「或者是一個女孩子對有點名氣媒體人的傾慕」。

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近日微博上盛傳一篇標題為「章文，停止你的侵害！」的文章，女子曉靜控訴2個月前遭媒體人章文性侵，「被迫發生關係時曾一直哭著哀求，但未能阻止對方」，更指對方曾自稱和100多位女子發生關係，引發熱議，知名前媒體人易小荷、作家蔣方舟隨後也開腔曾被章文性騷擾，但對此，章文透過律師否認，並表示若對方不停止放話，將透過法律途徑維護權益。

據《新京報》報導，章文強調網上熱傳的文章有諸多不實內容，他承認和曉靜發生過關係，但算是一夜情，且女方因仰慕他名氣表達出好感，過程中未強迫對方，然女方駁斥，澄清兩人只見面2次，「從來沒和他兩情相悅」，更說事情發生後多次遭章文威脅恐嚇，導致她情緒低落，直到最近在親友鼓勵下才決定發文公開此事，真相為何仍待警方介入調查。

(中時電子報)

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